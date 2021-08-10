Bu 9 maddeye dikkat

İtfaiye Müdürlüğü, “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” vurgusu yaparak, yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri 9 maddede sıraladı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her türlü ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılarak, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.

9 maddelik tedbirler şöyle:

“1. Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

3. Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet vermektedir.

4. Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz.

5. İş yerlerimiz ve konutlarımızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarımızın uzman kişilerce kontrolünü sağlamalıyız.

6. Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

7. Elektrik panolarının yanına, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve cihazların kullanımının bilinmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

8.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

Bir haftada 26 yangın oldu

İtfaiye Müdürlüğü, 2-8 Ağustos tarihleri arasında KKTC’de toplam 26 tane yangın meydana geldiğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yangınlar sonucunda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, belirtilen tarihler arasında meydana gelen yangınların muhtemel sebeplerinin, “Yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimalarda aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devreler, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, mercek görevi gören kırık cam parçaları, sirayet ve diğer yangınlar” olduğu ifade edildi.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 242 bin 120 TL olduğu kaydedilen açıklamada, yangınların bölgelere göre dağılımına da yer verildi.

Buna göre Lefkoşa’da 9, Gazimağusa’da 4, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 6, İskele’de 2 yangın meydana geldi.