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Kalliland nefes alamıyor

Gazimağusa’da 80 dönümün kül olduğu çöplük bölgesinden dumanlar yükselmeye devam ediyor

Kalliland nefes alamıyor
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta Cuma günü çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangının izleri sürüyor. Yangının çıktığı çöplük bölgesinden dumanlar yükselmeye ve bölgeye yakın olan “Kalliland” bölgesi sakinlerine ızdırap yaşatmaya devam ediyor.
Diyalog muhabirine ulaşan bölge sakinleri, günlerdir dumanlardan dolayı nefes alamadıklarını, zehirli duman solumaktan boğazlarının yandığını belirtti ve “yeter artık, pencere açamaz duruma geldik, bu işkenceye bir son verin” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

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