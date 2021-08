Vatandaş endişeli

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanlığı tarafından her gün rutin olarak açıklanan Covid-19 vaka sayısındaki artış vatandaşları endişelendiriyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar vakaların kurallara uyulmaması ve gerekli denetimlerin yapılmamasından kaynaklandığını savundu. Son zamanlarda maske-mesafe kuralına uyulmadığını gözlemlediklerini belirten vatandaşlar bu noktada denetimlerin artması gerektiğini söyledi. Gece 12’den sonra sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerle vakaların düşmeyeceğini iddia eden vatandaşlar, denetimlerin gündüz daha çok olması görüşünü ifade etti. Vatandaşlar, “Yerel vakalardaki artış bizleri endişelendiriyor çünkü her geçen gün daha fazla vaka çıkıyor. Marketlerde, düğünlerde, aşı merkezleri ve PCR merkezlerinde aşırı yoğunluklar oluyor ve bunların denetimleri yapılmıyor. İşletmeler ve eğlence yerleri için birtakım kurallar ve önlemler alınıp açıklanıyor ancak kurallara uyulup uyulmadığı noktasında yetkili merciler denetim yapmıyor” dedi.

Ne dediler…?

Özdil Tükel

“Yerel vakalardaki artış bizleri oldukça endişelendiriyor. Burada bir kontrolsüzlük olduğu için yerel vakalar her gün artmaya devam ediyor. En kalabalık yerlerde denetimler yapılmıyor. Düğünler, eğlence yerleri gibi yerlerde alınmış önemli kurallar ve tedbirler var ancak uyulup uyulmadığı noktasında denetim yapılmıyor. Alınmış kurallar var ancak uygulanmıyor ve bunlar kontrol edilmiyor. İnsan yoğunluğu olan yerlerde denetim olmadığı için bulaş devam ediyor. Bu noktada yetkililerden denetim yapmalarını istiyoruz.”

Yıltan Şişik

“Yerel vakalardaki artış bizleri endişelendiriyor çünkü her geçen gün daha fazla vaka çıkıyor. Marketlerde, düğünlerde, aşı merkezleri ve PCR merkezlerinde aşırı yoğunluklar oluyor ve bunların denetimleri yapılmıyor. İşletmeler ve eğlence yerleri için birtakım kurallar ve önlemler alınıp açıklanıyor ancak kurallara uyulup uyulmadığı noktasında yetkili merciler denetim yapmıyor. İlgili bakanlığın gerekli tedbirleri alması ve denetimleri yapması gerekiyor ki bu salgın daha fazla uzamasın. Bu noktada yetkililerden tek beklentimiz gerekli denetimleri yapmasıdır. İdareciler ne yazık ki halka örnek olamıyor ve toplantılar görüşmeler ve kabuller yapıyorlar ancak ne mesafeleri var ne de maskeleri. Önce kendileri kurallara uymalıdır ki insanlar da onları örnek alsınlar.”

Ayşe Aydın

“Yerel vakalardaki artış bizleri endişelendiriyor. Bence artışın sebebi insanlardaki rahatlık ve denetimsizliktir. İnsanlar maskesiz bir şekilde geziyorlar, mekânlarda mesafesiz bir şekilde yiyip içiyorlar haliyle yerel vakalar da artıyor. Biz kurallara uyuyoruz ancak yerel vakalardaki artış nedeniyle markete çıkacağımız zaman korkarak çıkıyoruz. Bizim suçumuz ne? Sorumsuz kişiler nedeniyle korkarak alışverişe çıkıyoruz. Sağlık Bakanlığı bazı tedbirler alıyor ve kurallar koyuyor ancak denetleme noktasında ne yazık ki başarısız oluyorlar. Yetkililerden bu noktada beklentimiz denetimleri arttırsınlar ve alınan kurallara uymayanlara ağır cezalar vermeleridir.”

Osman Arı

“Yerel vakalardaki artış herkesi olduğu gibi beni de oldukça endişelendiriyor. Bir takım kurallar koyulup bazı kararlar üretiliyor ancak bunları denetleme noktasında yetkili merciler başarısız oluyor. Bu noktada daha ciddi çalışmalarla denetimler arttırılmalı ve kurallara uymayıp tedbirsiz davranan kişi veya işletmelere caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.”

Ahmet Özturan

“Yerel vakalardaki artış evet endişe vericidir ancak bu noktada yetkililer hiçbir şekilde denetim yapmıyor. Bu süreçte halk kendi kendine bırakılmıştır. Ben corona oldum ve tedavimi alıp taburcu oldum ancak tedbiri elden bırakmıyorum. Denetim konusunda yetkililer önce kendilerinden başlayarak alınan kararlara ve konulan kürarlara uyup uymadıklarını denetlemelidirler. İnsanlara aşı olun çağrısı yapıyorlar ancak sistem olmadığı için yığınla insan iç içe aşı merkezleri önünde bekliyor. Mekânlar için ve işletmeler için bazı kurallar alınıp kararlar üretiliyor ancak bunlara uyulup uyulmadığı noktasında denetim yapacak bir mekanizma göremiyoruz. Hal böyle olunca da yerel vakalardaki artış devam ediyor. Bu noktada yetkililerden kendilerinden başlamak üzere denetimler yapmaları ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulamalarıdır. 20 yıl önce dairelerde müdür ve personel sayısı az yapılan iş çoktu ancak şimdi daireler müdür ve personel doldu ancak bir sistem oluşturulamıyor.”

Pembe Erışık

“Yerel vakalardaki artış bizleri çok endişelendiriyor. Hükümet salgının önlenebilmesi adına alınan kararlar ve konulan kurallara uyma noktasında biz vatandaşlar denetleme noktasında da ilgili bakanlık ne yazık ki başarılı olamıyor. Çok kalabalık ortamlarda insanlar eyleniyor ancak bu gibi kalabalık yerlerde denetimler kesinlikle yapılmıyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bu güne kadar alınan kararları denetlediklerini görmedik. Bir şeylerin düzelebilmesi için kesinlikle sıkı denetimler yapılmalıdır. Bu işi biraz daha sıkı tutarlarsa bu vakalarda düşüş olacağı inancındayım.”

Ferhat Turan

“Yerel vakalardaki artış yalnız çalıştığım ve kalabalık ortamlarda olmadığım için beni çok fazla endişelendirmiyor. Maske mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorum bu nedenle korkmuyorum. Ben Türkiye’den yeni geldim ve buraya gelirken çok sert kurallarla geldim. Hükümet edenler bazı kurallar ve kararlar üretiyor. Bu üretilen kuralları denetleme konusunda da başarılı olurlarsa yerel vakalarda düşüş sağlanmış olacaktır.”

Ediz Özer

“Yerel vakalardaki artışlar bizleri bayağı endişelendiriyor. Baştakilerin söyledikleri ile yaptıkları bir birini tutmuyor. Alınan kararlar çok gülünç. Düğün salonlarında yemekli düğün 200 kişi ile sınırlı olacaktır diyorlar ancak tebrik düğünlerle ilgili bir karar yoktur. Bu alınan kararların neye göre alındığını bilmiyoruz ancak gerçekten çok gülünç kararlar. Daha ciddi ve olumlu kararlar alınmasını istiyoruz. Mekânlar için bazı kurallar getirildi ancak bu kuralların denetlemeleri yapılamıyor. Başta devlet büyüklerimizin yemekleri, tebrikleri ve kutlamaları sonrasında bu vakaların arttığını görüyoruz. Balık baştan kokar misali kendilerinden halka doğru ilerleyecek bir denetim başlatmalarını bekliyoruz.”

Serkan Şengül

“Yerel vakalardaki artış beni haddinden çok fazla endişelendiriyor. Herhangi bir önlem alma veya denetim yapma gibi bir hava yok. Bazı kararlar üretiliyor ancak denetleme noktasında kesinlikle başarılı olamıyorlar. Bir karar alıyorsun kurallar koyuyorsun ancak bunun takibi ve denetlemesini yapmıyorsun. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Alınan kararların arkasında dursunlar, takibini yapsınlar ve denetimlerini yapsınlar aksi halde bu iş daha da çığırından çıkacaktır.”