Bu durum kaos çıkarır

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” görüşülürken söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede yasaların uygulanmadığını, denetim yapılmadığını söyledi.

Yasanın belediyeleri kenara iterek Bakanlar Kurulu’na yetki verdiğini belirten Angolemli, Belediyeler Yasası’nda iş yeri açma-kapatma yetkisinin belediyelerde olduğunu, bu yasa ile yetkinin hükümete verildiğini bunun da Belediyeler Yasası’na aykırı olduğunu bu durumun kaos yaratacağını söyledi.

Angolemli, idari para cezası ve kapatma yetkisinin bakanlık ile birlikte belediye yetkililerine verilmesi gerektiğini, bu haliyle yasanın kaos yaratacağını belirtti.

Denetimsizlik ve koordinasyonsuzluğun faturasının ağır olduğunu söyleyen Angolemli, 30’ları aşan vakaların görülmeye başlandığını kaydetti.

Angolemli, söz konusu maddeye olumsuz, genele ise olumlu oy vereceklerini ifade etti.

DSÖ’nün önerilerine uyulmadığını Türkiye’nin karantina uygulaması dışında tutulduğunu söyleyen Angolemli, vakaların arttığını bilim insanlarının dinlenmediğini savundu.

Angolemli, “Önlemini al, sınırları aç ama bu yapılmadı, koordinasyon yok” dedi.

Meclis, olağanüstü toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, pandeminin kontrolü amacıyla tedbir alma ve tüzük yapma yetkisiyle kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımları düzenleyen “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi” gündemiyle dün olağanüstü toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan genel kurul çalışmalarına, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komite Başkanı Jale Refik Rogers’un yasa önerisine ilişkin raporu okumasıyla başladı.

Ataoğlu: Turizm büyük zarar gördü

Yasa önerisine ilişkin ilk sözü alan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, görüşülen yasanın önemli bir yasa olduğunu belirterek, “İlk günden gündeme gelmiş olması gerekiyordu. Önceden uygulanmaya alınsaydı, daha iyi olurdu” dedi. Yasa üzerinde çalışan herkese teşekkür eden Ataoğlu, Pandemi Hastanesi’nin ne zaman tamamlanacağının bilinmediğine işaret etti. Ataoğlu, vaka artışları da dikkate alınınca, nüfusa göre yüksek bir oran olduğunu kaydetti.

Salgından ötürü turizmin büyük zarar gördüğünden bu sektöre yönelik ne gibi önlemler alındığını merak ettiğini söyleyen Ataoğlu, Pandemi Hastanesi’nin bitiş tarihi ve personel durumunun da şimdiden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimde de fiyasko yaşandığı eleştirisinde bulunan Ataoğlu, özellikle yüksek eğitimde sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Özyiğit: Belediyeler niye dışlandı?

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, görüşmek amacıyla olağanüstü toplandıkları Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi hazırlanırken belediyelerin dışlandığına işaret ederek, yasanın etkili ve yetkili olmayacağını söyledi.

Özyiğit, yasaya onay vereceklerini ancak bazı maddelerde düzenlemeler yapılıp, belediyelerin de haklarının korunması gerektiğini ifade etti.

Cemal Özyiğit, hükümetin kararları geç aldığını, uyarıları dikkate almadığını, buna rağmen halkın uygulamalara uyduğunu ve vakaların bir dönem sıfır kaldığını ancak açılım sonrası vakaların artış gösterdiğini kaydetti.

Özyiğit, Doğu Akdeniz’de ortak akılla gerginliğin geride bırakılmasını temenni ederek, kaynayan denizlerin diyalog yoluyla soğutulması gerektiğini kaydetti.



Erhürman: Yasa için zaman kaybedildi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, pandemi dolayısıyla konulan yasaklara uymayan kişilere uygulanacak yaptırımları da içeren yasa konusunda çok zaman kaybedildiğini kaydetti.

Açılım öncesi alınması gereken önlemlerin hep arkadan geldiğini, olaylar bire bir yaşandıktan sonra karar alınmaya çalışıldığını ve bunların da geç kalınmış kararlar olduğunu ifade eden Erhürman, pandeminin bitmesinin uzun bir süre alacağını, o yüzden önlemlerin zamanında alınmasının halk sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.



Sadece iyi senaryoya göre önlem alınmasının yeterli olmadığını, kötü senaryolara göre de önlemlerin alınmasının gerekliliğini muhalefet olarak sürekli söylediklerini ifade eden Erhürman, sağlıkta da yeterli önlemlerin alınmadığını, burada yorgunluklar yaşandığını, bunların yaşanmaması için birçok öneride bulunduklarını ancak dikkate alınmadığını ve sağlıkta yaşanan sıkıntıların ortada olduğunu kaydetti.Erhürman, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının her alanda haklarını koruyup geliştirmesi için hem içte, hem dışta çalışmanın şart olduğunu kaydetti. Erhürman, hükümetin halkı bugün bu noktaya getirdiğini ve halkın bu noktadan kurtulması için hükümetin gitmesi gerektiğini söyledi.

Berova: Küresel bir sorun

UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova da, pandeminin küresel bir sorun olduğunu ifade ederek, hükümetin bu süreçte halkın iş, aş ve sağlığını korumak için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.

Berova, halkın kalabalık ortamlara girmemesi ve kendisini koruması gerektiğini ifade ederek, UBP olarak bu krizin küresel kriz olduğu bilinciyle bazı kararları hızlı alıp, daha sonra değiştirilmesinin normal olduğunu belirtti. Berova, bu yasanın da caydırıcılık getireceğine inanç belirtti.



Denktaş: Yasalara halk değil hükümet uymuyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, başbakan ve yardımcısına “içerde oturup dinlermiş gibi yapmadıkları” için teşekkür etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının Bakanlar Kurulu onayına sunulmasını doğru bulmadığını, çünkü bunun bilimsel kararları siyasileştireceğini dile getiren Denktaş, sağlık üst kurulların kurulmasının ardından alt kurullarla ilgili tüzük geçirilmemesi halinde çalışmaların anlamı olmayacağını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın sadece kamu doktorlarından değil tümünden sorumlu olduğunun söylendiğini dile getiren Denktaş, sıfır vaka olayının devam etmesinin yönetilmesi gerekirken yönetimsizliğin getirdiği durumdan endişe edildiğini belirtti.

Yasadaki mevcut değişiklikle kendilerinin oyunun ret olacağını söyleyen Denktaş, “yasalara halk uyuyor, aslında yasalara hükümet uymuyor” dedi.

İncirli: Çok üzgün ve kederliyim

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, çok üzgün olduğunu ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı da kederli olduğunu belirtti.

Sağlık krizinin her geçen gün devam ettiğini dile getiren İncirli, “hükümetin yapması gerekeni bugüne kadar yapmamakla halka karşı da suç işlediğini ve hükümetin artık hem öngörüsüz hem de içgörüsüz olduğunu” söyledi.

Hükümetin riskleri değerlendirmediğini ve tanımlayamadığını dile getiren İncirli, hükümetin sığınmasının artık safsata olduğunu savundu.

“Sayısını bilmediğimiz kadar yerel bulaş vardır ve bu insan sağlığı için büyük risktir. Pandemi hastanesi yoktur. Bunları söyleyince öfkelendiniz” ifadelerini kullanan İncirli, şu anda hastanede Covid-19 hastalarını yatıracak yer kalmadığını söyledi ve tüm bu eksiklerden dolayı halka karşı suç işlendiğini söyledi.

Rogers: Yasa elden geçirildi

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, 2018 yılında bulaşıcı hastalıklar yasasını geçirdiklerini fakat yasanın içeriğinin, çok daha küçük salgınları yönetebileceğinden dolayı tekrardan elden geçmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Yasada çok detaylı çalışma yaptıklarını dile getiren Rogers, yasa çalışmasında katkı koyan herkese teşekkür etti.

Önerinin üçüncü görüşmesi perşembe

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dünkü olağanüstü toplantısını tamamladı. Toplantıda, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”nin ikinci görüşmesi sona erdi.

Önerinin üçüncü görüşmesi 17 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, yasa önerisinin hazırlanmasında görev alan herkese teşekkür etti.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin yüzde 70’ine PCR testi yapıldığını ve negatif sonuç alındığını açıkladı. Uluçay, iki milletvekilinin Covid-19 nedeniyle tedavi altında olduğunu anımsatarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

