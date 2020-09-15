Ekipler boş durmuyor

İlçe Emniyet Kurullarının Covid-19 ile mücadele kapsamında, 11-13 Eylül tarihleri arasında 6 ilçede toplam bin 150 mekanda denetim yaptığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Kurulları, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın talimatlarıyla hem ilçe merkezlerinde hem de kırsalda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bulaşın engellenmesi amacıyla belediyeler, Temel Sağlık Dairesi, Çalışma Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü ile istişare toplantıları yaparak, denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Cuma ile Pazar arasındaki üç günde 6 ilçede bin 150 mekanda Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı.



Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020, 10:21

Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun çalışmalarını kırsalda daha organize şekilde sürdürmesi amacıyla Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal başkanlığında, dün Akdoğan bucağına bağlı belediye başkanları ve ilgili Polis Karakol Amirleri ile Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.Gazimağusa İlçe Emniyet Kurulu’nun kırsalda bulunan iş yerinin denetimlerinde hangi konulara ağırlık verileceği hususlarında bilgilendirme yaptığı istişare toplantısında, İlçe Emniyet Kurullarının koordinesinde hem kırsal da hem de ilçe merkezlerinde bir program dahilinde denetimlerin aralıksız olarak sürdürülmesi kararı alındı.Foto>denetim