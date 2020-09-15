11 Ekim günü  11 aday yarışacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi için kesinleşen aday listesi ilan etti.

11 Ekim’de yarışacak 7’si bağımsız 4’ü partilerden 11 adayın isimleri, Resmi Gazete’de de yayımlandı.

Değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 61.maddesi uyarınca, 4 Eylül'deki başvuru sırasına göre ilan edilen adaylar şunlar:

“Mustafa Akıncı (Bağımsız), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Kudret Özersay (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Erhan Arıklı (YDP), Fuat Çiner (MDP), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız)”

Öte yandan YSK’nın Cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasa değişikliği halkoylamasıyla aynı gün yapılacağını ilan ettiği yerel kuruluş organları ara seçimine gerek kalmadı.

Ad çekme işlemi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılacak oy pusulalarındaki ve propaganda döneminde adayların kullanacağı duvar ilanları ve yapacağı radyo-televizyon konuşmalarındaki sıraları, dün Yüksek Seçim Kurulu’nda ad çekmeyle belirlendi.

Adayların sıraları şöyle belirlendi:

1. Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), 2. Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), 3. Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), 4. Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), 5. Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), 6. Ahmet Boran (Bağımsız), 7. Mustafa Ulaş (Bağımsız), 8. Alpan Uz (Bağımsız), 9. Kudret Özersay (Bağımsız), 10. Mustafa Akıncı (Bağımsız), 11. Serdar Denktaş (Bağımsız).”

Reklam ücretleri belirlendi



Yayın Yüksek Kurulu (YYK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması ile ilgili YSK’nın belirlediği radyo ve televizyonlarda yayınlanacak reklam ve propaganda ücretleri doğrultusunda, reklam süreleri ve ücretlendirmeleri düzenleyerek duyurdu.Reklam ve tanıtım programı yayınları bugünden itibaren başlayacak ve 10 Ekim saat 18.00’de sona erecek.

Miting ve kitle toplantılarına izin çıktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına, 1 Ekim tarihine kadar izin verilmemesine karar verdi.

YSK’nın konuyla ilgili duyurusunda şöyle denildi:

“Yüksek Seçim Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 9 Eylül tarihinde aldığı, miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim tarihine kadar iptal edilmesi kararı uyarınca, siyasal parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına 1 Ekim tarihine kadar izin verilmemesine karar vermiştir.”

Propaganda dönemi başlıyor

KKTC’de 11 Ekim’de yapılacak “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması”nda, propaganda dönemi bugün başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 10 Ekim’e kadar sürecek propaganda döneminde, uyulması gereken kurallarla ilgili duyuru yayımladı.

Propaganda süresince, Covid-19 pandemisi nedeniyle, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ve alınan önlemler kapsamında, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtılması yasak olacak.

Seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adayların duvar ilanı asmakta serbest, ancak oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan yapıştırılması ve asılması da yasak.