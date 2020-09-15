‘Siftah yapamadan evimize dönüyoruz’

banner453

Birleşik Taksiciler Birliği, pandeminin neden olduğu sosyal izolasyon ve kaçak taşımacılık nedeniyle sektörün zor durumda olduğunu bildirdi

‘Siftah yapamadan evimize dönüyoruz’
banner432
banner480

Birleşik Taksiciler Birliği, pandeminin neden olduğu sosyal izolasyon ve kaçak taşımacılık nedeniyle sektörün zor durumda olduğunu, kimi zaman taksicilerin siftah yapamadan evlerine dönmek zorunda kaldığını açıkladı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, kaçak taşımacılığın tüm sektörü derinden etkilemekte olduğu belirtilerek, ilgili bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığına işaret edildi.
Taksicilerin bakanlık yetkileri ile görüşmelerde, sözde öneriler ile geçiştirildikleri iddia edilen açıklamada, Birlik Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yasa taslağının Bakan tarafından hiçe sayıldığı ileri sürüldü.

banner477
Açıklamada, “Taşımacılık izni olmayan kişilerle yani sözde taksici olan kişilerle diyaloğa girip biz taksicilerin ekmekleri ile oynamaya çalışan bir yetkililer grubu var” iddialarına da yer verildi.
Açıklamada, “Halkın partisiyiz diye gelip halkın önünü kesmeye çalışmak da en büyük kara mizah örneklerinden biri olarak bu ülkenin tarihinde acı bir tebessüm ile hatırlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
11 Ekim günü  11 aday yarışacak
11 Ekim günü  11 aday yarışacak
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner465

banner460