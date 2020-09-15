‘Siftah yapamadan evimize dönüyoruz’

Birleşik Taksiciler Birliği, pandeminin neden olduğu sosyal izolasyon ve kaçak taşımacılık nedeniyle sektörün zor durumda olduğunu, kimi zaman taksicilerin siftah yapamadan evlerine dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, kaçak taşımacılığın tüm sektörü derinden etkilemekte olduğu belirtilerek, ilgili bakanlık yetkilileriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığına işaret edildi.

Taksicilerin bakanlık yetkileri ile görüşmelerde, sözde öneriler ile geçiştirildikleri iddia edilen açıklamada, Birlik Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yasa taslağının Bakan tarafından hiçe sayıldığı ileri sürüldü.



Açıklamada, “Taşımacılık izni olmayan kişilerle yani sözde taksici olan kişilerle diyaloğa girip biz taksicilerin ekmekleri ile oynamaya çalışan bir yetkililer grubu var” iddialarına da yer verildi.Açıklamada, “Halkın partisiyiz diye gelip halkın önünü kesmeye çalışmak da en büyük kara mizah örneklerinden biri olarak bu ülkenin tarihinde acı bir tebessüm ile hatırlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.