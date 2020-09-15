İki gün su yok

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Geçitköy Barajı’nda bakım, onarım çalışmaları yapılacak

İki gün su yok
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KKTC Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve pompa tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle iki gün hatlara su verilemeyecek. Kesinti dün saat 16.00 itibariyle başlarken, yarın sabaha kadar süreceği belirtildi.  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yerel su kaynaklarından bölgelere su verilmeye devam edileceği kaydedildi.

Belediyeden uyarı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ise, su kesintisi yapılacak olmasından dolayı suyun tasarruflu kullanılması, araba ve kaldırım yıkanmaması çağrısında bulundu. LTB, Geçitköy Barajı ve Pompa Tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle 16 Eylül’e kadar şehre su verilmeyeceği; suyun verilmeye başlanmasından sonra, rotasyon usulüne göre ve olanaklar nispetinde dağıtılacağını açıkladı. Açıklamada, susuz kalınmaması için araba ve kaldırım yıkanmaması, temel ihtiyaçlar dışında suyun boş yere ve gereksiz kullanılmaması çağrısında bulunuldu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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