Cemre Peral YANIKER

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeleri değerlendirerek, Dalaman’dan havalanan İHA’nın dün iki yerde ihbar vermesinin ardından yapılan incelemelerin tamamlandığını, her iki bölgenin de temiz olduğunu bildirdi.

Amcaoğlu TAK’a yaptığı açıklamada, birinci ihbar bölgesinin Karpaz’ın 6 deniz mili kuzeyinde olduğunu ve GKK Sahil Güvenlik botlarının incelemesinde bölgede herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını bildirmesinin ardından, Türkiye Sahil Güvenlik botları tarafından ikinci ihbar yeri olan Yenierenköy’ün 21 deniz mili kuzeyinin de incelendiğini ve bu bölgenin de temiz olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, yetkili olarak, ilgili tüm mercilerden teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda bilgi akışını sağladıklarını söyleyerek, konu hakkındaki mevcut bilgi kirliliğine değindi ve “Herkes bir şeyler söylüyor. Bu iş magazin işi değil. Gerçekler konuşulmalı, gündem yapmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.

İddialar yalanlandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi, dün bir internet sitesinde çıkan ve Yeni Erenköy Belediyesi Halk Plajı’na petrol kalıntısı vurduğunu iddia eden bir haber üzerine açıklamada bulundu.

Daire’den yapılan açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın irtibatı sonucu Belediye ve Çevre Koruma Dairesi personelinin yapmış olduğu incelemelerin ardından, haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, “Deniz kıyılarımızda görünen katran benzeri parçacıklar uzun yıllardır zaman zaman görülen ve belediye tarafından temizlenen maddelerden ibarettir. Ham petrolün bu kadar kısa sürede buharlaşıp katılaşması ve kıyıya vurması mümkün olmamaktadır” ifadeleri kullanıldı ve Çevre Koruma Dairesi ekiplerinin Karpaz'dan, Girne Alsancak bölgesine kadar tüm sahilleri kontrol etmeye devam ettiği belirtildi.