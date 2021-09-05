Büyük başarı

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 salgını nedeniyle 2020’de kötü giden turizmin bu yıl yeniden canlandığı ve yılın ilk 8 ayında ortaya çıkan rakamların son derece memnuniyet verici olduğu bildirildi.

Larnaka ve Baf havaalanlarının işletmecisi Hermes Airports tarafından yapılan açıklamada; 2021’in ilk sekiz ayında yolcu sayısının 2 milyon 511 bin 239’a ulaştığı belirtilirken, bu yıl Güney Kıbrıs’a 50 uçak şirketi tarafından sefer düzenlendiğine dikkat çekildi.

Covid-19 öncesinde Larnaka ve Baf havaalanlarına uçuş yapan şirket sayısının 70 olduğu, bu yıl sayının 50’ye düşmesine karşın, geçtiğimiz yıla oranla sonuçların memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

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Hermes Airport şirketi adaya gelişlerle ilgili detayları da şöyle açıkladı:

“Kıbrıs’ta daimi ikamet etmeyenlerin %82 adaya tatil için geldi. %10’u dost ve akraba ziyareti için gelirken %3’ü iş amaçlı geldi. Pek çok yolcu kalmak için Mağusa kazasını (%47) seçerken onu Baf (%27), Limasol ve Larnaka (%12) ve Lefkoşa (%1) izledi.

İlk sırada yer alan Rus turistlerin ve ikinci sırada yer alan İngilizlerin çoğunluğu Ayia Napa, Paralimni ve Baf’ı tercih ediyor.

Verilere göre bu yıl Polonyalı turistler, kolay bağlantı nedeniyle 2019’a kıyasla % 6 artışla en büyük üçüncü turist grubunu oluşturuyor (2019’da %2’den 2021’de %8 oldu). Onların çoğunluğu da tatilleri için Baf’ı tercih etti (%50).

Ukraynalı turistler tatilleri için Mağusa kazasını (%48) tercih ederken, onu Baf (%20) izledi. Alman turistler ise Mağusa ve Baf’ı eş değerde seçti. Basın açıklamasına göre, ilk defa bu yıl İtalya’dan gelen uçuşlarda da önemli bir artış kaydedildi. Fransa ise uzun yıllardan sonra Fransa havalananlarından Larnaka ve Baf’a direkt uçuşlar başlattı. Fransız turistler ise Baf kazasını (%42), Mağusa (%30) ve Larnaka’yı (%17) tercih ediyor.