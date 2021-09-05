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Virüs 3 can daha aldı

KKTC genelinde yapılan 8 bin 220 testte 137 pozitif vakaya rastlandı

Virüs 3 can daha aldı
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KKTC'de son 24 saatte yapılan 8 bin 220 test sonucu 111'i yerel 137 pozitif vakaya rastlandı. 3 kişi hayatını kaybederken 218 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldi. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı. 
Vakalardan 55 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden. 

Genel durum açıklandı
4 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Dün Yapılan Test Sayısı: 8220   
Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137 
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2  
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 
Yerel Vaka Sayısı: 111 
İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 218 
Dün Kaybedilen Hasta: 3 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2. 487.498 
Toplam Vaka Sayısı: 17.009 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 14.586  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1958 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 128 
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1715 
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 98   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 66   
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17    
Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı: 499 
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 235 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274 
Güvende Kal Genel tablo 
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3763 
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.116

Güney Kıbrıs’ta 295 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 492 test sonucu 295 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 77 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Güney'de toplam ölü sayısı 513’e, vaka sayısı ise 116 bin 621’e yükseldi. 

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