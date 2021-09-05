Virüs 3 can daha aldı

KKTC'de son 24 saatte yapılan 8 bin 220 test sonucu 111'i yerel 137 pozitif vakaya rastlandı. 3 kişi hayatını kaybederken 218 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldi. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı.
Vakalardan 55 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'nden.
Genel durum açıklandı
4 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Dün Yapılan Test Sayısı: 8220
Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 111
İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 218
Dün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2. 487.498
Toplam Vaka Sayısı: 17.009
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 14.586
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1958
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 128
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1715
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 98
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 66
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde dün Yapılan Aşı Miktarı: 499
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 235
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 274
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3763
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.116
Güney Kıbrıs’ta 295 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 492 test sonucu 295 yeni Covid-19 vakası belirlendi, 77 yaşındaki erkek hasta da hayatını kaybetti.
Güney'de toplam ölü sayısı 513’e, vaka sayısı ise 116 bin 621’e yükseldi.