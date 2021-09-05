Bayrağı zirveye taşımalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin gelişebilmesi için Türkiye’nin desteğiyle ekonomik yapıyı güçlendirmeyi, maliyetlerin gözden geçirerek üretimi ve rekabet gücünü artırabilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu ziyaret etti.

Metin Feyzioğlu yaptığı konuşmada, Tatar'ın büyük devlet insanı ve Türk milliyetçisi merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bayrağını devraldığını, bu bayrağı yeni zirvelere taşıma sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. Feyzioğlu, "Bu kutsal vatan görevinde kendilerine tüm desteği vermek, bizim için yerine getirilmesi şerefli bir görevdir" ifadesini kullandı.

2015'ten bu yana TBB olarak Kıbrıs davasına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Feyzioğlu, hukuki ve fikri altyapının geliştirilmesine katkıda bulunduklarını ve stratejik yol haritasının oluşturulmasında üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini kaydetti.

KKTC'ye uygulanan ambargoya işaret eden Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Rumların Kıbrıs Türkü'ne uyguladıkları ve uygulattıkları izolasyon ve ambargolar, ağır bir insan hakkı ihlalleri dizisine dönüşmüştür. Bu izolasyon ve ambargoların amacı Kıbrıs Türkü'nü yıldırmaktır, Kıbrıs Türkü'nü Türklüğünden vazgeçirmektir, Rum'un yanında bir azınlık olarak yer almaya zorlamaktır. Biz her gün artan bir kararlılıkla dünyaya haykırıyoruz: Başaramayacaksınız, Kıbrıs Türkü'nü Rumların yanında azınlık yapamayacaksınız, Kıbrıs Türkü'ne Türklüğünü unutturamayacaksınız, Kıbrıs Türkü'nü Türkiye'den koparamayacaksınız."

Tatar: İşbirliğinin kıymeti gelecekte anlaşılacak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye Barolar Birliği’nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunu vurguladı. Kastamonu’da yaşanan sel felaketinin yaraların en kısa zamanda sarılacağını ve eski günlere geri dönüleceğini ifade eden Tatar, oradaki çalışmaları memnuniyetle izlediğini kaydederek, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun daveti üzerine yaptığı bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta milli ve hukuksal açıdan verilen mücadeleden, şu anda gündemde olan Kıbrıs pasaportlarıyla ilgili gelinen aşamadan bahsetti. Tatar, hukuki boyutta da bunun mücadelesinin verileceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, KKTC sınırları içinde olan ve 47 yıldır kapalı olan Maraş’ın açılımıyla, insan hakları adına ne kadar doğru ve önemli bir karar verildiğini anlattı ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuracak olan eski mal sahiplerinin de Maraş’a gelebileceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden güçlü bir destek alarak Kıbrıs Türk halkının güven içinde yaşamasını sağlamakta olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz’de yaptığı işbirliği gelecekte milletimiz için ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir” dedi.

Bu duygularla Ankara’daki toplantıya katıldığını kaydeden Tatar, Kastamonu’da sel felaketi dolayısıyla yaralananlara ‘geçmiş olsun’, hayatını kaybedenlere de ‘Allah’tan rahmet’ dileklerinde bulundu.

Tatar, “Temennim odur ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle önümüzdeki süreci daha iyi yöneterek haklarımızı korur, gelecek nesillerin özlediği günleri hep birlikte yakalarız.” dedi.

“Devletten vazgeçilemez”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeşilırmak Direnişi ve Bütünleşme Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Yeşilırmak Direnişi’nin önemine vurgu yaparken, devletten, egemenlikten ve özgürlükten vazgeçilemeyeceğini bir kez daha belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında Rum tarafına şu çağrıyı yaptı:

“Rum tarafına çağrım, Kıbrıs Türk halkını azınlık, kendilerini de ‘Kıbrıs’ın tek sahibi’ olarak gören köhnemiş ve hakimiyetçi zihniyet ile uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesi ve olumlu bir yaklaşım sergilemesidir.

Yeşilırmak Direnişi, halkımızın egemen, özgür ve bağımsız olarak yaşama istek ve azminin en önemli göstergelerinden biri olurken, bu direnişte toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi saygı ve minnetle selamlarım.”