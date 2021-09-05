Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Güvercinlik köyü yakınlarında bulunan beton ve çimento fabrikalarından yükselen toz, çevrede işletmeleri bulunan esnafı rahatsız ediyor. Her gün toz soluduklarını söyleyen çevre sakinleri, hiçbir önlemin alınmadığından şikayet etti.

Bölgede restoranı bulunan bir esnaf ise Diyalog muhabirine ulaşarak, “Müşterilerim toz ve dumandan yemek yiyemiyor” artık buna bir önlem alınmalı” şeklinde konuşarak dert yandı. Yoğun toz nedeniyle sadece insanların değil doğanın da etkilendiğini ifade eden bir bölge sakini, “Toz nedeniyle ağaçların yaprakları yeşilden beyaza döndü” dedi.