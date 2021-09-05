Ayrılık zor geldi

Suna ERDEN

Girne’de Ömer Hasar’ın, eski eşini arayarak “fahişelik yapıyorsun, fahişe olmuşsun sen” diyerek ağır şekilde hakaret ettiği, sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü. Yapılan şikayetin ardından gözaltına alınan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye aktarılan iddialara göre zanlı, geçtiğimiz Mart ayı içerisinde, yine eski eşine karşı zorla kaçırma, cinsel taciz ve şiddet tehdidi ve darp suçlarını işledi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kader Artan, zanlının, 3 Eylül 2021 tarihinde, sat 21.00 sıralarında, eski eşi olan S.H isimli kadını telefonla arayarak, “fahişelik yapıyorsun sen, biliyorum, sen fahişe olmuşsun” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının, aynı gün şikayet üzerine gözaltına alındığını aktardı.

Polis, zanlının 1 Mart 2021 tarihinde de müştekiye karşı zorla kaçırma, cinsel taciz ve şiddet tehdidi ve darp suçlarını işlediğini anımsattı. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.