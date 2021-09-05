Herkes şokta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın sevilen simalarından, Mağusa Türk Gücü Spor kulübüne uzun yıllar hizmet veren ‘Cak’ lakaplı Cahit Olcay Kutgün, ani rahatsızlık sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre önceki gün öğle saatlerinde Suriçi bölgesinden Namık Kemal Meydanı’na yürüdüğü sırada aniden yere yığılan Kutgün, önce Gazimağusa ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Uzun süre Mağusa Türk Gücü kulübüne hizmet veren Kutgün’ün ölümü Gazimağusa’da büyük üzüntü yarattı. Mağusa Türk Gücü spor kulübü de facebook hesabından yaptığı açıklamayla Kutgün’ün vefatından duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi.

Kutgün için ilk olarak Mağusa Türk Gücü Spor Klubü’nde tören düzenlendi.

Törende konuşan klüp eski başkanlarından Mehmet Özerman, futbol camiasının bir ferdini kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, “Tüm Mağusa’nın başı sağolsun” dedi. Törenin ardından Kutgün Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedildi.