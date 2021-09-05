‘Mağdur oldum’

Ömer KADİROĞLU



Dubai’de yaşayan ve Larnaka Havaalanı’ndan Emirates ile uçamadığını belirten Gülnaz Nejmi, hava yolu şirketinin KKTC’den alınan PCR test sonucunu kabul etmediğini açıkladı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyuran Gülnaz Nejmi, bu durumdan mağdur olduğunu belirterek herkesi tepki göstermeye çağırdı.

Nejmi şöyle dedi:

“Dünyanın bu hale geldiği şeyden kesinlikle tiksiniyorum. Emirates - EK101 ile Larnaka’dan

Dubai' ye gidiyordum. Negatif PCR QR koduma ihtiyacım olduğunu ve geçerli ikamet vizesiyle

Dubai 'den aşılandığımı ancak Emirates Kıbrıs Rum personeli çok kaba davrandı ve uçuşumu reddetti. Çünkü PCR'ım adanın kuzeyindendi. Çözüm istedim görmezden geldiler. Havalimanında PCR testleri için noktaları varken yapabileceğim hiçbir şey olmadığını söylediler. Onlara gelinim ve düğünüm olduğu için geri dönmem gerektiğini söyledim umursamadılar. Uçuş gitti, işimi kaybettim ve bu açıkça kötü davranma ve ırkçı hareketti!”