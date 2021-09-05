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İşlemlerde sorun var

Sağlık Bakanlığı ‘AdaPass’ sistemine kayıt yaptıramayanların uçuş yapabileceğini açıkladı

İşlemlerde sorun var
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Sağlık Bakanlığı AdaPass sistemindeki güncelleme dolayısıyla dün 20.00 -24.00 saatleri arasında hizmet verilemediğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Ada’ya gelecek olan yolcular 00.00'dan itibaren (05.09.2021)  güncellenen sistemdeki yolcu formunu adapass.gov.ct.tr adresine girerek doldurabilecekler ve QR kodlarını alabileceklerdir. Aynı zamanda AdaPass sistemine kayıt olmakta sıkıntı yaşayanlar 13.09.2021 tarihine kadar AdaPass sistemine kayıt olmaksızın uçuşlarını gerçekleştirebilecekler.

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