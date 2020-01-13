Bu nasıl adalet?

Suna ERDEN-Onur ULAĞ

Girne’ye bağlı Lapta köyünün Tınaztepe Mahallesinde, Greatstone LTD şirketinin inşa ettiği evlerden satın alan İngilizler, KKTC’deki kötü hukuk düzeninin kurbanı oldu.

Ev satın almak için sözleşme yapan, tüm şartları yerine getiren, satın aldıkları evlerinde yaşamaya başlayan ve koçanlarını beklemekte olan insanlar büyük bir şok yaşadı.

İngilizlerin satın aldığı her biri 200 bin Sterlin değerindeki 13 ev dün açık artırma ile toplam 400 bin Sterline satıldı. Açık artırma öncesi eylem yapan İngilizler, “Parasını ödeyip eve yerleştik. Tapu beklerken evlerimizden olduk. Şimdiye kadar birçok İngiliz mağdur oldu. Biz de onlardan olduk. Birikimlerimizi buraya gelip eve yatırdık, şimdi evsiz kaldı. Bizim sorunumuzu kim çözecek” dedi.

13 İngiliz evinden oldu

İddialara göre; Bülent Yüksekbaş, kendisine ait Lapta’da Tınaztepe’deki arazinin 13/19’unu ev yapılıp satılması karşılığında kendisine 6 villa verilmesi şartı ile Greatstone LTD şirketine verdi.

İlgili şirket, söz konusu arazinin üzerine 19 müstakil villa yaptı. Bunlardan 13’ünü İngilizlere, 6 tanesini de Bülent Yüksekbaş’a verdi.

Bülent Yüksekbaş, kendisine verilen evlerde eksiklik olduğunu öne sürdü ve bu nedenle Greatstone şirketi ile anlaşmazlığa düştü.

Bu arada sözleşme ile ev satın alan İngilizler, villalarına yerleşti, sadece iş tapu almaya kaldı.

Ancak Yüksekbaş ile şirket arasındaki anlaşmazlık onları evsiz bıraktı.

Yüksekbaş, evlerin yapıldığı araziyi ipotek ettirince dün 13 müstakil villa açık artırmaya çıkarıldı.

Yapılan açık artırmada her biri 200 bin Sterlin olan13 müstakil villa Bülent Yüksekbaş tarafından tümü 400 bin Sterlin’e satın alındı.

Parasını tastamam ödeyip, evlerine yerleşen 13 İngiliz aile de böylelikle mağdur oldu.

İngilizler isyan etti

Pankartlı eylem düzenleyen mağdur İngilizler, isyan etti. Sözleşmedeki tüm şartlarını yerine getirdiklerini, evlerin parasını ödediklerini ancak yıllardır koçan beklediklerini ifade eden İngilizler, “Tapu beklerken evlerimizden olduk. Şimdiye kadar birçok İngiliz mağdur oldu. Biz de onlardan olduk. Birikimlerimizi buraya gelip eve yatırdık, şimdi evsiz kaldı. Bizim sorunumuzu kim çözecek” dedi.

İlk kez yaşanmıyor

Buna benzer bir olay geçmiş yıllarda da yaşanmıştı. Karşıyaka’da Kulaksız bir şirketin yaptığı evlerden alan İngilizler, şirketin kredi karşılığı ipotek verdiği evlerini kaybetmişti. İngilizler dava açmış, bu olay, uluslararası bir skandala dönüşmüştü ve KKTC aleyhine çok kötü bir imaj yaratılmasına neden olmuştu.