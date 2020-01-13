Ticarete yeni soluk

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), inovasyon, girişimcilik ve küresel ticaretteki tecrübelerini aktarmak ve birlikte eğitim çalışmaları yürütmek üzere ilk yurt dışı temsilcilik ofisini, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) iş birliğiyle Lefkoşa'da hizmete açtı. Açılışa KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TİM Başkanı İsmail Gülle ve KTSO Başkanı Candan Avunduk katıldı.

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, iki kardeş ülke arasında bölgesel ticaretin geliştirilmesi adına bu adımı attıklarını söyledi.

İsmal Gülle, "Dış ticaret fazlası veren Türkiye" hedefine ulaşmanın tek Yolunun; inovasyon, Ar-Ge, teknoloji transfer, markalaşma ve girişimcilik sistemini geliştirmek, dolayısıyla yüksek katma değer üretmekten geçtiğini vurguladı.

KKTC Ofisi'nin çalışmalarını genişleteceğini, Kıbrıslı firmaların ticaret heyetlerine dahil edilmesini sağlayacağını belirten Gülle, TİM'in ulusal ve uluslararası ölçekte büyük organizasyonlara imza attığını söyledi.

Taçoy: Bir milat

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da bu adımın, kendileri için bir milat olduğunu belirterek, TİM'in KKTC Ofis'nin birçok kapıyı açabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Dünyada birçok olumsuz gelişme yaşanmasına karşın KKTC'ye böyle bir girişimde bulunulmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getiren Taçoy, KKTC olarak 2020 yılında sektör seçip bu sektörlerdeki ihracatı artırmayı hedeflediklerini, bunu gerçekleştirebilmek için TİM gibi bir gücün yanlarında bulunmasının bir şans olduğunu sözlerine ekledi.