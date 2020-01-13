Yeni krize doğru

Başbakan Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı

‘Ortak’ ortada kaldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile Plan’ın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

Tatar’ın bu tavrı; hükümet ortağı Halkın Partisi’nin (HP), özellikle de HP’li İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın aylarca devam eden çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması anlamına geliyor ve bunun koalisyonun geleceğini ne şekilde etkileyeceği merak ediliyor.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, yasanın resmi gazetede yayınlanmaması sonrasında nasıl bir sürecin devam edeceğinin Başsavcılıktan gelecek yanıtla belirleneceğini de kaydetti.

İmar Planlarından yana olduklarını belirten Tatar, İmar Planlarının ülkenin bir bölgesinde yaşayan halkın alt yapı, yeşil alan, dinlenme, eğlence yerleri, limanlar, konut, ticaret, sanayi, eğitim gibi ihtiyaçlarının planlı ve düzenli bir şekilde karşılanması için yapıldığını ifade etti.

Yasal yükümlülükler yerine getirilmiyor

Muhtarlıklar, belediye meclisleri ve belediyelerin imar planı son şeklini alıp yürürlüğe girene dek sürecin içinde olmalarının yasa gereği olduğunu vurgulayan Tatar, Başbakanlığa ulaşan bilgilerin, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi, İmar Planı sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği yönünde olduğunu kaydetti.

Hedeflerinin yasal, toplumun en geniş desteğinin sağlandığı bir İmar Planı’nın yapılması olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Dolayısı ile Plan’ı ilgili Bakanlık ve Birleşik Kurul’a iade ediyor, bundan sonraki sürecin Başsavcılıktan konu ile ilgili olarak gelecek hukuki görüş doğrultusunda devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunuyor, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



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İlk tepki geldi

HP Genel Başkan Vekili Senin “İmar Planının önünü kesmek hukuku yok saymaktır” dedi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Birleşik Kurul tarafından fikir birliği ile geçen Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmeyeceği yönündeki açıklamaları kaygıyla izlediğini söyledi ve bu kararın “hukuku yok saymak” olacağını belirtti.

KTMMOB’unda onayını alarak ilerlenen imar planının hukuksal olarak herhangi bir eksiğinin bulunmadığının da altını çizen Senin, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlar tarafından; toplumsal fayda için şeffaflıktan ödün verilmeden çalışıldığını ifade etti.

İmar Planı’nın hazırlanma sürecinde, tüm paydaşlardan görüş alındığını ve ortaya çıkan planının bir ortak akıl ürünü olduğunu da sözlerine ekleyen Yenal Senin “İddia edildiği gibi hukuksal bir eksiklik söz konusu değildir. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, süreci usulüne uygun yönetmiştir” dedi.



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Erhürman: Bu kaos temiz çekilmez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Başbakan Ersin Tatar’ın Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı Resmi Gazetede yayınlamayacağını açıklamasını eleştirdi.

Erhürman yaptığı açıklamasında hiçbir hukuki veya teknik gerekçeyle bu kaosu temize çekmenin mümkün olmayacağını vurgu yaptı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Nihayet Başbakan açıkladı. İmar Planı Resmi Gazete'de yayımlanmayacak ve yürürlüğe girmeyecek. Bu kadar zaman, bu kadar emek, bu kadar tartışma ve gelinen nokta bu. Kim ne derse desin, hiçbir hukuki veya teknik gerekçeyle bu kaosu temize çekmek mümkün değil, çünkü eğer varsaydı öyle gerekçeler, hükümet bir bütün olduğuna göre önceden müdahale edilerek bunlar ortadan kaldırılabilirdi. Bir süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilir...Yazık...”



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Özyiğit: Siyasi ranta dönüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Tatar’ı, İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesine yönelik kararını eleştirdi.

Özyiğit, “Gelinen aşamada hükümet İmar Planı sürecini maalesef siyasi ve ticari rant rekabetine dönüştürmüş durumdadır” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özyiğit şunları kaydetti:

“Kamu yararına hareket etmeyi amaçlayan bir hükümet geldiğimiz aşamada ya 30 Aralık tarihinde Birleşik Kurula sunulan planı resmi gazetede yayınlama, ya da emirname süresini uzatıp plan konusundaki çalışmalarını makul bir süre daha sürdürme konusunda uzlaşmalıdır. Aksi, kesinlikle toplumun lehine bir süreç değildir. Hükümet içindeki uyumsuzluk maalesef kaos ortamı yaratmakta ve ülke de bundan zarar görmektedir.”



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‘Halkın istediği oldu’

YDP Milletvekili Zaroğlu, Başbakan Tatar’ın İmar Planı Yasası’yla ilgili tavrına destek verdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı ve Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, çok büyük rant iddialarına rağmen, İskele, Yeni Boğaziçi, Gazimağusa İmar Planı Yasası’nın yasalaşması için mücadele ettiğini savunduğu İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın planın yürürlüğe girmeyeceğinin açıklanması sonrasında istifa edip etmeyeceğini sordu.

Zaroğlu, planın, “toplumsal bir uzlaşının henüz sağlanamaması” gerekçesiyle yürürlüğe girmeyeceğini açıklamasından dolayı Başbakan Ersin Tatar’ı kutladı.

Zaroğlu yazılı açıklamasında, “Tatar’ın planı reddederek, toplumun istekleri doğrultusunda” doğru bir duruş sergilediğini” ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2020, 12:43