Bu sorunu aşacağız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, “Narenciyede büyük sıkıntı rektör böceğinin, sezona girerken ortaya çıkması oldu” dedi.

Çavuş, sorunlarla ilgili "mücadele edilmemiş" denmesinin doğru olmadığını belirtti, Güzelyurt’un “altın değerinde olduğunu, o altına altın katmak için çalıştıklarını” söyleyen Çavuş, eşitsizlik olmasın diye eşit ödeme yapıldığını belirtti. Dalında kalacak narenciyeyi tespit için komisyon kurulduğunu dile getiren Çavuş, adaletli ödeme için çalışma yapılacağını, sorunun üstesinden geleceklerini kaydetti.

Çavuş dünkü Meclis’te söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çavuş, tarım bütçesi içinde yüzde 6 payın yüzde 20’ye çıkardıklarını, yaptıkları tüm çalışmaları üreticilerle istişare içinde yaptıklarını söyleyerek, “Güzelyurt’u verdik” sözlerini kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Çavuş, sezon girişinde ortaya çıkan sıkıntıya yönelik birçok çalışma yapıldığını çaba sarf edildiğini, fümigasyon için çaba harcandığını anlattı.

Böcek ve risk yokmuş gibi açıklama yapılmasının doğru olmadığını ortada bir sıkıntı bulunduğunu dile getiren Çavuş, her şeye rağmen bir kısmının ihraç edilebileceğini, her an her şey olabileceğini ancak buna rağmen hiçbir şey yapılmadığının söylenmesinin doğru olmadığını belirtti.

“Sizden fazla Güzelyurt’a gidiyorum. Haftanın dört günü Güzelyurt'tayım” diyen Çavuş, bu ürünü yetiştiren ağaçlara yönelik mücadele noktasında olduklarını, iki aydan beri çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

“En büyük sıkıntı rektör böceğin, sezona girerken ortaya çıkması oldu” diyen Çavuş, sorunlarla ilgili "mücadele edilmemiş" denmesinin doğru olmadığını söyledi.

Çabamız sürüyor

Güzelyurt’un “altın değerinde olduğunu o altına altın katmak için çalıştıklarını” dile getiren Çavuş, eşitsizlik olmasın diye eşit ödeme yapıldığını belirtti.

Dalında kalacak narenciyeyi tespit için komisyon kurulduğunu dile getiren Çavuş, adaletli ödeme için çalışma yapılacağını, sorunun üstesinden geleceklerini kaydetti.

Çavuş, Yeşil Hat Tüzüğü’nü de kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Transit geçişlerde Irak ve Azerbaycan’da sıkıntı olmadığını görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Çavuş, Türkiye için de çabanın devam ettiğini belirtti.