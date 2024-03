Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı tek sınır kapısı olan Metehan’da dün yine izdiham yaşandı. Kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye geçişlerde araç sürücüleri bir saati aşkın süre beklemek zorunda kaldı.

Diyalog medyayı arayan ve bölgeye muhabir isteyen vatandaşlar, gittikçe artan bu çilenin sona ermesi için her iki tarafın da gayret göstermesini istedi. Liderlere çağrıda bulunan vatandaşlar “öncelikle bu sorunu çözün ve insanları işkenceden kurtarın” dedi.

Ne dediler…?

Yılmaz Ağdaç

“Özellikle hafta sonları güneye geçişler artıyor. Kimisi gezmeye kimisi alışverişe gidiyor. Bazı ürünler güneyde daha ucuz, Kimisi oradan almayı tercih ediyor. Rumlar nasıl benzin almaya geliyorsa bizler de et almaya gidiyoruz. Ancak Metehan’dan geçip gitmek büyük sorun. Sınır kapılarındaki sıkışıklığı çözmenin bir yolunu bulmalılar.”

Akan Zeki

“Güneye her gidişimde genelde bir saatten fazla bekliyorum. Bazen arkadaş ziyareti bazen de gezmeye gidiyorum. Güneyde bazı yemek ürünleri daha ucuzdur. Uygun olanları oradan alıyorum. Özellikle hafta sonları geçişler daha yoğun oluyor. Bizler uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. Umarın kapılarda yaşanan sorunlar çözülür.”

Ali Derman

“Kapılarda yaşanan sorunları çözmelerini isteriz ancak 50 yıldır hiçbir şey yapmadılar şimdi mi yapacaklar. Kanada’dan geldim, Rum sınıf arkadaşım var onu ziyaret etmek için güneye gitmek istedim ancak resmen işkence çekiyorum. Yetkililerin bu soruna kökten çözüm bulması gerekiyor.”

Turgay Kara

“Her gün binlerce insan sınır kapılarından giriş-çıkış yapıyor. Sınırlı sayıda kapı olduğu için sıkışıklık yaşanıyor. Lefkoşa’da bir tane araçlı geçiş kapısı var. Herkes Metehan’ı kullanıyor. Böyle olunca da yoğunluk kaçınılmaz oluyor. Bu sorunu çözmenin yolu tüm sınırların kaldırılmasıdır. Bu adanın bölünmüş olması güzel değil. Her iki tarafın bir birine ihtiyaç vardır. Sınırlara, kapılara aslında gerek yoktur. Rahatlıkla herkes her yere gidebilmelidir.”