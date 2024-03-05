Büyük tehlike

Filistin Sağlık Bakanlığı, 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'deki durum için Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 150 gündür devam ettiğine dikkat çekti.

Sözcü Kudra, şu açıklamayı yaptı: "Bir milyona yakın bulaşıcı hastalık vakası tespit ettik ve tedavi için gerekli tıbbi imkanlar mevcut değil. İşgal devleti İsrail, kasıtlı şekilde salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açıyor ve tarifi mümkün olmayan bir insani ve sağlık felaketine neden oluyor."

Kudra, gerekli tıbbi yardımın sağlanmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

İsrail güçlerinin hastaneleri ve sağlık merkezlerini yıktığını, sağlık personelini öldürdüğü ya da alıkoyduğunu, Gazze'nin kuzeyindeki durumunun ise çok daha kötü olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 152 sağlık kuruluşunu hedef alarak 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi de yaralandı.