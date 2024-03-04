Güven kalmadı

Ömer KADİROĞLU

Trafik kazaları bu ülkenin ana sorunlarından biri olurken, vatandaşlar artan kazalardan dolayı endişe duyuyor. Birçok bölgedeki yollarda aydınlatma, çelik bariyer ve birçok altyapı eksikliği trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Ayrıca kazalardan dolayı zarar gören bariyerler, aydınlatma direkleri uzun süre onarılmıyor, silinmiş trafik uyarıcı levhaları yenilenmiyor, devrilenler olduğu yerde bırakılıyor. Bunları gören vatandaşlar yolların güvenli olmadığını ifade ediyor. Vatandaşlar, yollardaki eksiklilere sürücü hataları da eklenince kötü sonuçlanan kazaların kaçınılmaz hale geldiğini ifade ediyor. Vatandaşlar, etkin denetim ve kazaların önlenmesi için polis sayısının artırılmasını, yollardaki eksikliklerin giderilmesini ve suç işleyen sürücülere caydırıcı ağır cezalar verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşların görüşleri şöyle;

Ne dediler…?

Hatice Pusat

“Trafik kazalarında yaşanan artış bizleri kötü bir şekilde etkiliyor. Yolların güvenli olmadığını düşünüyorum. Uzun yola çıktığım zaman korkuyorum. Yola çıktığım zaman sadece arkamdan gelen veya önümde giden arabaya değil karşıdan gelen sürücüler için de dikkat ediyorum. Yetkililerin bu noktada yolları daha güvenli bir hale getirmek için çalışmalar yapması ve önlemler alınması lazım. Uyarıcı levhaların yeteri kadar konulması, silinenlerin yenilenmesi, yolların iyi bir şekilde aydınlatılması ve bozuk olanların tamir edilmesi için çalışmalar yapmalarını istiyoruz.”

Kutel Tosun

“Son zamanlarda trafik kazalarında ciddi bir artış yaşanıyor ve bu kazaları duyduğumuz zaman hem yolların durumuna, hem alkollü ve süratli araç kullananlara kızıyoruz. Ölümle sonuçlanan kazaları tüm toplumu üzüyor. Ancak bazen siz ne kadar dikkatli sürseniz de sorumsuz biri gelip kaza yapmanıza sebep oluyor. Uzun yola çıktığımız zaman korkuyoruz. Bu noktada trafik denetimlerinin arttırılması şart ancak polisin sayısı yetersiz olduğu için denetimlerini sıklaştıramıyor. Yetkililerin polisi güçlendirmesi ve polis sayısını arttırması gerekiyor.”

Ergül Evgin

“Trafik kazalarında ciddi bir artış var. Bunun nedeni yeterli trafik kontrolleri yapılmamasıdır. Ayrıca kazaların sürat ve alkollü araç kullanılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Herkes trafikte kendi kanununu uygulamaya çalışıyor. İçki alıp araç kullanan ve hız yapanların ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Uzun yolda araç kullanacağım zaman endişe yaşıyorum. Karşımdan gelen arabayı dört gözle izliyorum ki bir sıkıntı yaşanmasın. Kuralları ihlal edenler ağır cezalara çarptırılmalıdır.”

Swetlana Pilli

“Trafik kazalarında yaşanan artış bizleri çok üzüyor. Özellikle ölümlü kazalar bizleri perişan ediyor. Ben araba kullanmıyorum ancak araba sürenin yanında dahi olduğum zaman korkuyorum. Kendim sürmekten çok daha fazla korkuyorum. İnsanlar sorumsuz ve kendilerinden başka birini düşünmeden alkollü veya süratli araç kullanıyor. Trafikte herkesin daha sorumlu olması gerekiyor.”

Naziyet Uğuroğlu

“Son zamanlarda trafik kazalarında bir artış yaşanıyor ve üzülüyoruz. Yollarımız yetersiz, çok süratli araç kullananlar var. Trafik kurallarını bilmeyenlerin trafikte olmaları kazaların başlıca sebebidir. Trafikte siyahilerden ve 65 yaş üstü şoförlerden çok korkuyorum ve onlara ayrıca dikkat ediyorum. Tv2020’de Gündem Özel programında Reşat Akar da her programda bu konulara değiniyor ancak bir Allah’ın kulu yönetici de çıkıp bu adamın söylediklerini dikkate almıyor. Polisimiz yetersiz ve sayısının arttırılması gerekiyor. Bazen gece yola çıktığımda endişelerim ve korkularım daha da artıyor. Beklentimiz çok ancak bu beklentilerimizi yapabilecek bir babayiğit yönetici yoktur maalesef.”

Mehmet Edip

“Trafik kazalarındaki artış bizleri endişelendiriyor. Trafikte ciddi bir kural tanımazlık vardır ve artık araba sürmek istemiyoruz. Ne uzun yol, ne şehir içi artık araç sürülecek gibi değildir. Yaşananlara devlet çözüm bulması gerekiyor ancak hiç öyle bir ümidim maalesef yoktur.”