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Rum lideri de katıldı

EOKA’cı Grigoris Afksentiu için  Maşera Manasıtırı’nda ayin düzenlendi

Rum lideri de katıldı
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   Politis gazetesi; Kıbrıs’ta İngiliz egemenliğine karşı savaşan, 3 Mart1957 yılında, İngiliz sömürgeciler tarafından Maşeradaki sığınağında yakılarak öldürülen,   Rumların ulusal kahramanı olarak görülen Grigoris Afksentiu için düzenlenen törene yer verdi.

   Habere göre Afksentiu için düzenlenen ayine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Başpiskopos Yeorgios, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, milletvekilleri, diğer siyasiler ve vatandaşlar da katıldı.
  Ayinin sonunda, Afkentiu’nun sığınağı önüne çelenk de konuldu.

Başpiskopos Yeorgios
   Alithia gazetesine göre Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Afksentiu’nun anılması sırasında yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ı mutlak şekilde ele geçirmek ve oldu bittileri pekiştirmek isteyen Türklerin planlarının net olduğunu” iddia etti.
  Başpiskopos açıklamasında Güney Kıbrıs’ı Türkiye’nin elinde oyuncak olarak bırakmaması için Yunan hükümetine ve Ηelenizime çağrıda bulundu.

AKEL Basın Sözcüsü
   Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Afksentiu için düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, Afksentiu’nun fedakârlığın ve özverinin  örneği olduğunu söyledi.
   Kukumas,  “özgürlük mücadelesinin, işgalin sonlandırılması, ülkenin ve halkın yeniden  birleşmesi mücadelesinin” de devam ettiğini belirtti. 

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