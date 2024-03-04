Serdal ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazara alışverişe giden vatandaşlar, temel ihtiyaç ürünlerini alamamaktan dert yandı.

Yetkilileri pahalılığı önlememekle suçlayan vatandaşlar, “Halkı düşünen yok. Madem çare üretmiyorlar biz kendi başımızın çaresine bakalım” dedi.

Ne dediler…?

Fatma Büyükhüseyin

“Geride bıraktığımız hafta zam haftası oldu. Tüp gaz, elektrik, belediye hizmetleri faturaları kabardı. Zaten geçinmekte zorlanan halk, şimdi daha da zora girdi. Eskiden pazara gelince elimiz kolumuz dolu geri dönerdik. Şimdi ürün almaya korkar olduk.”

Saber Khan

“Pakistanlıyız, boyacılık yapıyoruz, inşaatlarda çalışıyoruz. Biz işçi olarak yalnız olduğumuz halde geçinemiyoruz. Bu ülke pahalılık konusunda pek çok Avrupa ülkesini de geçti. Burada nefes almak bile çok zorlaştı.”

Mustafa Bayur

“Pazar esnafıyım ve zamlardan hoşnut değilim. Hükümet edenler artık gereken cephanesini kullansın ve bu halkı rahatlatmaya çalışsın. Herkesin sabrı taştı. Ardı ardına gelen zamların altından kalkamıyoruz.”

Adnan Karakaş

“Artık alışveriş yapamayacak duruma geldiysem bunun tek bir sorumlusu yetkililerdir. Maliye Bakanı “ben bir şey yapamam” diyor. O zaman makamları kimse meşgul etmesin halk olarak başımızın çaresine bakarız. Makamdakiler de bu devletin ardına saklanıp kendine zırh yapmasın neler yaptıkları ortada ve gerçekler ortaya çıkıyor. Bizi sömürüyorlar, kendi adıma hakkımı helal etmiyorum.”

Yunus Sağdal

“Yapacak bir şey yok, insanlar arttık kiloyla değil, gramla sebze alacak duruma geldi. Lütfen önlem alsınlar bu fiyatlarla başa çıkamıyoruz.”

Sami Gezer

“ Halk zor durumda ve kimse kılını kıpırdatmıyor. Her şey çok pahalandı bu zamlarla başa çıkamıyoruz. Hakkımı hiçbir yetkiliye helal etmiyorum.”

