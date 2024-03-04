Hüseyin ÇİÇEK
Gazimagusa Limanı’nda dün gümrük ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu, bir gemiden çıkan TIR içerisinde çok sayıda kaçak elektronik eşya ile yedek parça ele geçirilerek emare olarak alındı.
Polisten yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen kontrollerde, toplam değeri 750 bin TL olan çok sayıda elektronik eşyalar ve yedek parçalar ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Değeri 750 bin
Gazimağusa Limanı'nda yapılan kontrollerde çok sayıda kaçak yedek parça ve elektronik eşya ele geçirildi
Hüseyin ÇİÇEK
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 21 saniye Önce
Sahteler Şampiyonu KKTCde niye Sahte Gümrük de olmasın ki ?
37/83 sayili Gurmuk Yasasi ile md 177 davasiz halli ile musadere ve malin degerinin uc kati ceza ile dava kapanabilirdi.