Hüseyin ÇİÇEK

Gazimagusa Limanı’nda dün gümrük ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu, bir gemiden çıkan TIR içerisinde çok sayıda kaçak elektronik eşya ile yedek parça ele geçirilerek emare olarak alındı.

Polisten yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen kontrollerde, toplam değeri 750 bin TL olan çok sayıda elektronik eşyalar ve yedek parçalar ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

