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Değeri 750 bin

Gazimağusa Limanı'nda yapılan kontrollerde çok sayıda kaçak yedek parça ve elektronik eşya ele geçirildi

Değeri 750 bin
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimagusa Limanı’nda dün gümrük ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu,  bir gemiden çıkan TIR içerisinde çok sayıda  kaçak elektronik eşya ile yedek parça ele geçirilerek emare olarak alındı. 
Polisten yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen kontrollerde, toplam değeri 750 bin TL olan çok sayıda elektronik eşyalar ve yedek parçalar ele geçirildi.  Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
 

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YORUMLAR
Bir okur.
Bir okur. - 1 dakika Önce

37/83 sayili Gurmuk Yasasi ile md 177 davasiz halli ile musadere ve malin degerinin uc kati ceza ile dava kapanabilirdi.

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 21 saniye Önce

Sahteler Şampiyonu KKTCde niye Sahte Gümrük de olmasın ki ?

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