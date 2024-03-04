Ömer KADİROĞLU
Ülkenin kanayan yarası olan çevre kirliliği her geçen gün çoğalarak sürüyor. Duyarsız kişiler tarafından boş alanlara atılan çöpler hızla birikirken, insan sağlığı da tehlikeye giriyor. Lefkoşa kuzey çevre yolunun tamamlanmamış doğu kısmındaki toprak yola bırakılan atıklar gün geçtikçe birikirken, Güngör çöplüğünün hemen yanında yaşanan çevre kirliliği de vatandaşların tepkisini topluyor. İnşaat, bahçe, evsel atıklar, mobilya atıkları, tahtalar, plastik malzemelerden oluşan çöp dağlarının yanı sıra ölü hayvan atıkları gibi birçok atık Güngör çöplüğünü civarına atılıyor. Haspolat bölgesinde oluşan çöp dağları ile ilgili yetkililerden önlem alınması ve çalışma yapılması bekleniyor.
Utanç verici
Duyarsız kişiler tarafından gelişi güzel doğaya bırakılan atıklar çevre kirliliğine yol açıyor
Ömer KADİROĞLU
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 7 saat Önce
KKTCnin sürdürülebilir ise on yıl sonraki durumunu düşünmek bile korkutuyor ?
Çevre kirliliği cehalet ve evrimleşmemişliğin göstergelerindendir. Rum tarafı ile aranızda dağlar okyanuslar kadar fark var. Insanlar ne ise çevreleri da odur.