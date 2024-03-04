Utanç verici

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin kanayan yarası olan çevre kirliliği her geçen gün çoğalarak sürüyor. Duyarsız kişiler tarafından boş alanlara atılan çöpler hızla birikirken, insan sağlığı da tehlikeye giriyor. Lefkoşa kuzey çevre yolunun tamamlanmamış doğu kısmındaki toprak yola bırakılan atıklar gün geçtikçe birikirken, Güngör çöplüğünün hemen yanında yaşanan çevre kirliliği de vatandaşların tepkisini topluyor. İnşaat, bahçe, evsel atıklar, mobilya atıkları, tahtalar, plastik malzemelerden oluşan çöp dağlarının yanı sıra ölü hayvan atıkları gibi birçok atık Güngör çöplüğünü civarına atılıyor. Haspolat bölgesinde oluşan çöp dağları ile ilgili yetkililerden önlem alınması ve çalışma yapılması bekleniyor.

