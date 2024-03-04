Aşırı sürat hastalığı

Abdullah SUİÇMEZ

Trafik ekipleri dün gece ülke genelinde denetim gerçekleştirdi. Toplam 2 bin 213 aracı kontrol eden polis, bagajları, araç içlerini didik didik aradı. Evrak ve kimlik kontrolü yapan polis, alkol testi de gerçekleştirdi. Polis, yaptığı kontroller sonucu çeşitli suçlardan 641 sürücüye ceza yazdı. Ceza yazılan sürücülerden 426’sının sürat suçu işlediği belirtildi. Ayrıca 68 aracın trafiğe çıkışı da yasaklandı.

Sürat ilk sırada

Polisten yapılan açıklamaya göre; denetimler 22.00. 01.00 saatleri arasına gerçekleştirildi.

Denetimlerde toplam 2 bin 213 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 426’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, bir sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 42’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmaktan ve 83’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.