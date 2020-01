Bu sorunu çözün

Girne’ye bağlı Lapta’da Greatstone 2 sitesinden ev alan, müteahhit ile arazi sahibinin anlaşmazlığı yüzünden mülklerini kaybeden 13 İngiliz aile dün yeni bir açıklama yaparak hükümetten beklentilerini aktardı.

Ortada büyük bir hukuksuzluk olduğunu belirten İngiliz mağdurlar, araziye ipotek yaptırılırken, belgelere sadece kuru arazinin ipotek edildiğini gösteren bilgiler yazıldığını ve bunun da bir suç olduğunu belirtti.

Evlerin sonradan ipoteğe dahil edildiğini kaydeden İngilizler, yazılı açıklamalarında suçluların bulunması ve yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için hükümette çağrıda bulundular.

Yapılan açıklamada şunları belirttiler:

“Ortada çok büyük bir adaletsizlik ve hukuka aykırılık olduğuna inanıyoruz. Bizler tüm satış bedelini ödeyerek teslim aldığımız evlerimizde yaşamaya başladık.

Müteahhit ile arazi sahibi bir an önce evlerin ayrı koçanlarını çıkarıp taahhütlerini yerine getireceklerine kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler veya düşmüş göründüler ve mülklerimizi gasp etmenin yollarını aradılar. Böylece kısa zamanda büyük servet yapmak istediler. Buldukları yöntemin hukuka aykırı olup olmayacağını ve KKTC’nin saygınlığına ne kadar gölge düşüreceğini hiç düşünmediler.

İpotek belgesine yanlış bilgi yazıldı

Bunu ise İpotek Yasasının hatalı maddelerinden yararlanarak yaptılar.

Dünyadaki tüm ipotek yasalarına göre; bir ipoteğe dahil olacak mal çok açık ve kesin olarak belirtilir. İpotek takririne yanlış bilgi yazmak suçtur. İpotek konacak malda başka kişilerin hakları varsa bunun da takrire yazılması gerekir.

Bir mala ipotek koyarken başka kişilerin hakları gasp edilemez.

Maalesef bu olayda önce arazi üzerine ipotek koydular, malın kuru bir arazi olduğunu ifade ettiler, daha sonra evlerin de ipoteğe dahil olmasını sağladılar.

Dünyanın her yerinde ipotek yapılmaktadır. Hiçbir yerde böyle bir uygulama yoktur.

Her yerde gerek arazi sahibine gerekse müteahhide “ Önce siz ayrı koçanları çıkararak taahhüdünüzü yerine getirin geriye kalan arazi ipoteğe dahildir. Sadece onu sattırabilirsiniz” denir.

Başka ülkelerde şu veya bu nedenle bir açık artırma yapılmış ve satış yapılmışsa sadece ipotek takririne kayıtlı olan kuru arazinin satıldığı kabul edilir. İpotek takririne kayıtlı olmayan evler satılmış olmaz.

Dünyanın her yerinde ipotek takririnde gerçeği belirtmemek suç kabul edilir. Bu olayda ipoteği yapanlar orada sadece kuru arazi olduğunu beyan ettiler.

Halbuki sitenin inşaatı başlamıştı. Başka kişilere satılmış evler vardı ve evler yapılmakta idi.

Bu gereceği gizlemeleri bir suçtur.

Suçlular bulunsun

KKTC hükümeti tekrar tekrar devreye girerek Greatstone 2’de ortaya çıkan anlaşmazlığı çözme taahhüdünde bulunmuştu. Maalesef taahhütlerini yerine getirmediler.

Hükümetin harekete geçmesini ve açık artırmada satılan malın sadece kuru arazi olduğunu, evlerin satılmadığını, evlerin ev sahiplerine ait olmaya devam ettiğini, ayrı koçan çıkarmayı taahhüt edenlerin bu taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtmesini bekliyoruz.

Eğer ipotek koyanlar evlerin ipoteğe dahil olduğunu iddia ediyorlarsa ( ki öyle yapıyorlar) o zaman da ipotek takriri hazırlanırken bir suç işlenmiştir.

Bu durumda hükümetin suçlular aleyhine soruşturma başlatmasını bekliyoruz.

KKTC hükümetinin dünyanın diğer hükümetleri gibi hareket ederek fırsatçılığa ve suç işlenmesine izin vermeyeceğini ümit ederiz.

Böyle bir yaklaşım KKTC’nin saygınlığını koruyacak ve artıracaktır.”