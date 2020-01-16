İki kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Karakeçliler askeri birliği sorumluluğundaki arazi içerisinde bir kilo 100 gram hintkeneviri ile 6 gram kokain ele geçirildi.

Devriye gezen nöbetçi askerlerin dikkati sayesinde uyuşturucu maddeleri araziye saklayan Mustafa Fedai yakalandı.

Askerler tarafından tespit edilen, narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan Fedai’nin ifadesi doğrultusunda Suriye uyruklu Qusai Al Mustafa da gözaltına alındı.

Polis her iki zanlıyı da dün tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkardı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 14 Ocak 2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Karakeşliler bölüğüne ait arazi içerisinde, nöbet kulübesi yakınlarında devriye gezen askerler tarafından, Mustafa Fedai’nin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının 10 metre kadar yanında bulunan çantanın incelendiğini ve şüpheli maddeler bulunmasına müteakip durumun Narkotik Şube’ye bildirildiğini ifade etti.

Çantada bir kilo 100 gram hintkeneviri ile 6 gram kokain ele geçirdiklerini aktaran Yıldırım, zanlı Mustafa Fedai’nin, ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde Qusai Mustafa’dan 500 TL karşılığında bir gram uyuşturucu almak için söz konusu yere geldiğini iddia ettiğini söyledi.

2 gün tutuklu kalacaklar

Polis, zanlının bir kilo uyuşturucu ve kokainle ilgilisi olmadığını öne sürdüğünü ifade etti.

Zanlı 2 Qusai Mustafa’nın da dün saat 11.30 sıralarında tespit edilerek gözaltına alındığını anlatan Yıldırım, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.