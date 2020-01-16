İstenen olmadı

Onur ULAĞ

Sosyal medyada örgütlenen ve kısa zamanda 30 bini aşkın üye sayısına ulaşan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” hareketi dün akşam Lefkoşa’da eylem yaptı. Terminal alanında gerçekleşen eyleme katılımın düşük olduğu gözlemlendi. Eylemde yol ve trafik güvenliğiyle ilgili sorunlar dile getirilirken, sık sık “susma sustukça sıra sana gelecek” sloganı atıldı.

Sosyal medyada başlatılan seyrüsefer eylemi dün gerçekleşti. Lefkoşa Terminal alanında yer alan eylemde trafikte yol güvenliği ve seyrüsefer vergilerinin alt yapıya harcanması talepleri öne çıktı.

Katılımcılardan bazıları Fransa’da düzenlenen eylemlerde kullanılan sarı yeleklerden giydi. Eylemde "Trafikte ölmek istemiyorum”, “Canımı yolda bulmadım, yolda kaybetmek istemiyorum" pankartı açıldı. Katılımcılar "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı attı.

Eylemde yapılan açıklamada zamların geri çekilmesi için yetkililere bugün 18.00'e kadar süre verdikleri belirtildi.

“Yol Yoksa Seyrüsefer De Yok” komitesi adına İbrahim Özduran konuşma yaptı. Özduran, “Daha fazla acı üzüntü yaşanmasın diye buradayız. Hepimiz medeni bir şekilde hakkımızı aramaya geldik. Üzmek ve üzülmek için burada değiliz. Biz halkız” şeklinde konuştu. Sosyal medyadaki platformu oluşturan Fikri Maraşalı da eyleme katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: Herkese teşekkür ederim. Ben sadece bir kıvılcım oldum. Bu yollarda çok insan kaybettik. Hepimiz çok ağladık yas tuttuk. Biz varsak her şeyi söküp alabileceğiz.”

Akşam saat 18.00’da başlayan eylem saat 19.20'de sona erdi.