Macera kısa sürdü

Beyarmudu’nda çalıştıkları iş yerine ait motosikleti izinsiz alıp yasa dışı yollardan güneye giden Salih Mavideniz ve Gürkan Artun dün mahkemeye çıkarıldı. Güneye kaçak giden iki zanlıdan Mavizdeniz iki sonra sınır kapısına gelerek teslim oldu. Gürkan ise SBA polisi tarafından yakalanarak KKTC makamlarına teslim edildi.

Haklarında başlatılan soruşturma tamamlanan zanlılar teminat duruşmasına çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Salih Mavideniz ve Gürkan Artun’un 12 Ocak 2020 tarihinde zanlıların çalışmakta oldukları işyerinden izinsiz aldıkları motosikletle Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettiklerini aktardı.

Polis, zanlı Salih Mavideniz’in 14 Ocak 2020 tarihinde Akyar Sınır Kapısı’na giderek, teslim olduğunu ifade etti. Gürkan Artun’un ise SBA polisi tarafından Beyarmudu Sınır Kapısı’na teslim edildiğini kaydeden polis, Polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme Bin nakit teminat yatırmaları ve birer kişinin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.