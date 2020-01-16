Uçağa koyup gönderecekler

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde 4 Ocak tarihinde yaşanan olayda mahalle sakinlerine cinsel organını gösterip, üstüne bir de hareket çektiği iddiasıyla aranan Ngonıdzashe Agusto, 10 gün sonra tespit edilerek gözaltına alındı.

Hakkında ‘müstehcen teşhir’ ve ‘uygunsuz tavır ve hareket’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlının 04 Ocak 2020 tarihinde Kızılbaş bölgesinde Belediye Tiyatrosu önünde pantolonunu yarıya indirip, cinsel organını gösterdiğini mahkemeye aktardı. Polis, olay tarihinde vatandaşlar tarafından şikâyet yapıldığını, aynı gün kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının tespit edilerek aranmaya başlandığını söyledi.

Polis, zanlının önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını, hakkında müstehcen teşhir’ ve ‘uygunsuz tavır ve hareket’ suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının iki gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz hakkı alan zanlı böyle bir suç işlemediğini öne sürüp, iddiaları reddetti.