Yargısı 45 gün içinde

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda düzenlenen operasyonda 21 gram kokain, 2 adet uyuşturucu hap ve 2 gram hintkeneviri ile yakalanan Selin Afra Gönülalan ile Eray Mehmet Vudalı hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İki zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 08 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Selin Afra Gönülalan’ın evinde yapılan aramada 9 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, evde misafir olarak bulunan Eray Mehmet Vudalı’nın üzerinde yapılan aramada ise 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, Vudalı’nın evinde yapılan aramada da 7 gram ağırlığında kokain, 2 gram hintkeneviri ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Her iki zanlının gözaltına alındığını, soruşturma amaçlı 7 gündür tutuklu olduklarını belirten polis, davalarında hazır olmaları için teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme her iki zanlıyı da 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.