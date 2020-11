Ömer KADİROĞLU

Hükümet krizini değerlendiren vatandaşlar Diyalog muhabirinin “Meclis’teki 50 milletvekilinin tümüne bakanlık görevi verilmesi halinde bu sorun çözülür mü?” şeklindeki sorusuna “Yine çözülmez, çünkü bu kez hangi bakanlığı kimin alacağı konusunda gerilim yaşanır” yanıtını verdi.

Vatandaşlar, kısa bir süre için azınlık hükümeti kurulmasını, sonrasında erken seçime gidilmesini önerirken, ekonomik krizin giderek derinleştiğine dikkat çekiyor ve gelecek açısından endişeli olduklarını ifade ediyor.

Vatandaş ne dedi?..

Halil Kıral

“Vatandaş olarak hükümetin bir an önce kurulmasını istiyoruz. Ancak hükümet kurma çalışmaları devam etse de bir sonuca varılamıyor. Şu an için hükümet alternatifleri var ve bir an önce partiler kendi menfaatlerini bir kenara bırakarak halkı düşünüp acilen bir hükümet kurmaları gerekiyor. Şu anda hükümetin kurulamamasının sebebi ‘kimin bakan olacağı’ kavgasıdır. 50 milletvekili var. Hepsine bakanlık verseler halkı düşünmedikleri sürece hiçbir şey yolunda gitmeyecektir. Bu ülkeye 10 tane bakanlık bile çoktur. Halk olarak 10 bakanın özel kalemini, müdürünü, müsteşarını ödüyoruz da ne oluyor? Halkı düşünmeleri gerekiyor.”

Veysel Özdek

“Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor ancak bir sonuca varılamıyor. Seçim tarihine kadar azınlık hükümeti ile bu işi götürecek bir hükümet kurmak lazım. Sonrasında ise sandığa giderek seçimi gerçekleştirelim ve bu iş bitsin. 50 milletvekili hiçbiri diğerini çekemiyor ve sürekli bir kavga halinde oldukları için hükümet kurulamıyor. Bizi ileriye götürecek bir hükümete ihtiyaç vardır. 50 milletvekilinin 50’si de bakan olsa yine anlaşamayacak bir nokta bulurlar ve kavgalar devam eder.”

Mustafa Kömürcügil

“Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor ancak bir sonuç yok. Siyasetle fazla ilgilenmiyorum çünkü burada özgür bir irade olduğunu düşünmüyorum. Yaşananlar bizi siyasetten soğuttu. Herkes çıkar peşinde. 50 milletvekili var ve tümüne bakanlık verseler yine de bu ülke hayır etmez; çünkü bu kez de kavga edecek başka bir şey bulacaklar.”

Ahmet Didinir

“Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Halk dört gözle sonu bekliyor ama yol kat edilmiyor. Hükümetin acilen bir şekilde kurulması gerekiyor. Herkes bu görevi üzerine almaktan kaçıyor. Hükümetin kurulamamasının temelinde koltuk kavgası yatıyor. Koltuklar paylaşılamadığı için bir hükümet kurulamıyor. 50 tane milletvekili var ve hepsine de bakanlık verseler bu ülke kesinlikle düzelmez.”

Mert Yolcuoğlu

“Hükümetin kurulamaması nedeniyle biz vatandaşlar mağdur oluyoruz. Ehliyetimin tarihi geçti. Hükümet olmadığı için yenileyemedim ve araç kullanırken yakalandım. Bu nedenle polis ceza yazdı. Hükümetin kurulamamasının sebebi koltuk kavgasıdır. Bu süreç böyle devam ederse daha kötü durumlarla karşı karşıya kalacağız. 50 milletvekilinin tümüne bakanlık versen bu kez de ‘ben o bakanlığı isterdim, ben şu bakanlığı isterdim’ diyerek kavgaya başlayacaklar. Halkı düşünerek bir an önce hükümeti kurmaları gerekiyor.”

Kamil Birkaya

“Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor ve bunun ne bu yıl ne de önümüzdeki yıl bir sonuca varacağını düşünmüyorum. Herkes bakan olmak istiyor ve bu nedenle de hükümet kurulamıyor. UBP’nin hükümet kurmak için görüştüğü ve başarısız olduğu partilerle şimdi CTP görüşüyor. Böyle böyle görev verilecek parti de kalmayacak. O zaman ne olacak? Bir umudum yoktur. Bu zamanda en güzeli önceden var olan cemaat meclisinin yeniden oluşturulmasıdır. Cemaat meclisinde herkes herkesle çok iyi geçinir ve partizanlık yoktur. Şimdilerde bir parti lideri bir televizyonlara çıkıp diğer parti liderlerini ağır bir şekilde eleştirip kötülüyor. Nereye gittiğimiz belli değil. Bir gemide gidiyoruz ve nerede batacağımızı bekliyoruz. Particiliğin bitmesi gerekiyor. Küçücük ülkede kaç tane parti var sayısını bile bilemiyoruz. 50 tane milletvekili var ve hepsine bakanlık verseler bu kez de “150 bakanlık isteriz” diyerek yine kavga edecekler. Herkes karamsar ve insanlar ne olacağını kestiremiyor. İnsanlar geçim derdinde bunlar da koltuk peşinde. Türkiye elimizden tutmazsa inanın ki hiç ayakta duramayız.”

Salih Demir

“Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor ancak henüz bir sonuca varılamıyor. Yıllardır hükümete gelen herkesin “kepçe elinde kazan önünde” oldu ve halk için hiçbir çalışma yapılmadı. Her gelen halk için çalışacağını söylese de hiçbir şekilde adım atılmadı. Hükümet kurma çalışmalarında sonuca varsalar ve kursalar da kurulacak hükümetten hiçbir umudumuz yoktur. Herkes kendi cebini düşünüyor. Şu anda hükümetin kurulamamasının tek nedeni yaşanan koltuk kavgasıdır. Adana’nın bir mahallesi kadar olan bir ülkede 50 milletvekili ülkeyi yönetemiyor. KKTC için değil 50, 150 tane de bakan olsa yandaşa hizmet anlayışından vazgeçilmezse hiçbir iş yolunda gitmez.”

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 12:45