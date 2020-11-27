Yolculuk yarım kaldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, yabancı uyruklu 5 kişiyi görünce şüphelendi.

Suriye uyruklu Muhammad Irfan, Assad Jhangiri, Muhammad Ramzan Ali, Sujoud Alhelal ve Reda Almustafa’yı bir iş yerinin avlusunda gözaltına alan polis, şüphesinde haklı çıktı.

Muhammad Irfan ve Assad Jhangiri’nin ülkede kaçak yaşam süren, Muhammad Ramzan Ali ile üniversite öğrencisi olan Reda Almustafa ve Sujoud Alhelal’i yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a götürmeye çalıştıkları tespit edildi.

Tutuklanan zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Suçüstü yakalandılar

Soruşturmayı yapan polis, devriye gezen ekiplerin 25 Kasım 2020 tarihinde saat 19.45 sıralarında Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren İkaz isimli ahşap doğrama fabrikası avlusuna Toyota marka bir aracın girdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, ekiplerin durumdan şüphelenip, söz konusu iş yerinin avlusuna baktıklarını, Muhammad Irfan, Assad Jhangırı, Muhammad Ramzan Ali, Sujoud Alhelal ve Reda Almustafa’nın tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Muhammad Irfan ve Assad Jhangiri’nin, Muhammad Ramzan Ali, Reda Almustafa ve Sujoud Alhelal’i Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan götürmeye çalıştığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak Muhammad Irfan, Reda Almustafa ve Muhammad Ramzan Ali’nin gönüllü ifade verdiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, Muhammad Irfan ve Assad Jhangiri’nin ülkede çalışma izni ile bulunduğunu, Muhammad Ramzan Ali’nin kaçak, Reda Almustafa ve Sujoud Alhelal’in ise aktif üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Bir cezaevine gönderildi, dördü serbest

Mahkeme, ülkede kaçak olarak bulunan Muhammad Ramzan Ali’nin bir ayı aşmamak süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Diğer dört zanlı ise kişi başı 15 bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.