Piyasaya sahte Euro sürüldü

Gazimağusa’da tedavüle sürüldüğü belirlenen 50 Euro’luk sahte banknotların numaralarını açıklayan polis, vatandaş ve işletmelere çok dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaralarının “SA 1268095793, PB 3612663034, RC 2382759076, UD 3156852069, ZC 3634702628, ZC 1534711559, VA 5723782049, SD 5008235348, WA 1616889259, UC 9158217049, UA 6154613067” olduğu belirtildi. Polis, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde 50 Euro cinsi para bulunduran banka, döviz şirketleri, finans kuruluşları, market, vatandaşlarla değişim yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olunmasını istedi. Şüpheli görülen kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmeleri talep edildi.