Absolut seviyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir markete girerek bir şişe votka çalan Khalid Afaneh, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Önceden sabıkalı olan zanlıyı hemen tanıyan polis evine baskın yaptı; çalınan votkayı buzdolabında yarı içilmiş halde buldu. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının cinsel saldırı, uyuşturucu, hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, sahtekârlıkla para temini suçlarından birçok sabıkası olduğu aktarıldı.

Polis hemen tanıdı

Meselenin olgularını mahkemeye aktaran polis memuru Mahir Türe, 24 Kasım 2020 tarihinde, Gazimağusa’da bir marketten bir şişe absolut marka votka sirkat edildiğini ve olayın 25 Kasım 2020 tarihinde bildirildiğini söyledi. Türe, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde önceden sabıkalı olan ve polis tarafından tanınmakta olan zanlının tespit edildiğini ifade etti. Türe, tespit üzerine zanlının evine baskın yapıldığını, votkanın, yarı içilmiş halde buzdolabında bulunduğunu anlattı.

Zanlının; önceden, hırsızlık mal kabulü, sahtekârlıkla para temini, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçları bulunduğunu hatırlatan Türe, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Kefaleti ödeyemedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.