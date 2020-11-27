Kuzeyde 9, güneyde 220 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 9, Güney Kıbrıs’ta 220, Türkiye’de ise 29 bin 132 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi. Güneyde dün bir can kaybı daha yaşandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan bin 45 test sonucunda 9 pozitif vakaya rastlandığını ve 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 5 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini belirtti. 26 Kasım 2020 Covid-19’in genel durumu şöyle: “Yapılan toplam test sayısı 259 bin 104. Toplam vaka sayısı 1077. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 1011. Tedavisi devam eden vaka sayısı 61. Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 9. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 52. Toplam kaybedilen hasta sayısı 5. Yoğun bakımda yatan hasta yok.”

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 12 bin 99 test sonucunda 220 yeni Covid- 19 vakası tespit edildi.

Rum haber kaynaklarına göre, bir kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye’de 29 bini aşkın vaka

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu, son 24 saatte 3 bin 291 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

Birleşik Krallık’ta 4 Kıbrıslı Türk öldü

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşik Krallık’ta Covid-19 salgınının ikinci dalgasında, kasım ayında 4 Kıbrıslı Türk’ün daha hayatını kaybettiğini ve salgın sürecindeki can kayıplarının 97’ye yükseldiğini bildirdi.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Londra Temsilciliği’nden aldığı bilgiye göre 4 vatandaşın daha Covid-19 salgınının Birleşik Krallık’taki ikinci dalgasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Salgın başladığından bu yana virüs nedeniyle Birleşik Krallık'ta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin toplam sayısının ellerindeki resmi kayıtlara göre 97'ye yükseldiğini bildiren Özersay, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Özersay, paylaşımında uyarıda da bulunarak “Bugün salgın açısından ülkemizin içinde bulunduğu nispeten iyi koşullar nedeniyle durumun ciddiyetini zaman zaman unutuyoruz. Oysa bunu sürekli akılda tutmak ve tedbirli olmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.