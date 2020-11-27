Rum polisi yakaladı

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan giden 23 Suriyeli göçmenin Rum polisi tarafından yakalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Suriye uyruklu 23 kaçak göçmenin Türkiye’den gemiyle KKTC’nin Yeşilırmak bölgesine, buradan da yaya olarak Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini yazdı. Habere göre, 19 erkek, 2 kadın ve 2 de çocuktan oluşan 23 kaçak göçmen, Yeşilırmak bölgesinden kaçak geçiş yapmalarının ardından Rum polisince yakalandı. Suriyeli göçmenlerin ifadelerinde, Türkiye’deki bir noktadan gemiyle KKTC’ye geldiklerini ve kişi başı 2 bin dolar ödediklerini söyledikleri de iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 11:41