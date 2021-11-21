‘Bulaman’ dedi gündem oldu

Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs doğumlu olup, müzik çalışmalarını Türkiye’de sürdüren Nihayet Elibol’un ‘Bulamadın’ adlı şarkısı ve Maraş’ta çekilen klibi Güney Kıbrıs’ta tepkilere yol açtı. Rum basını, yıkılmaya yüz tutmuş binaların bulunduğu bölgede yapılan çekimleri Birleşmiş Milletlere şikayet ederken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nihayet’e sahip çıktı.

Tatar, dün Kıbrıslı Türk müzisyen Nihayet Elibol ile çevrimiçi bir görüşme yaptı.

Verilen bilgiye göre; Nihayet Elibol’u ve ekibini çektikleri klip nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta çekilen müzik klibi sonrası Rum tarafından tehdit ve hakarete varan birçok saldırıya maruz kalan Nihayet Elibol’a yönelik yapılan insanlık dışı bu tavırların bağnaz bir zihniyetin ürünü olduğunu belirtti, saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

‘Sözleri bana ait’



Diyalog’a konuşan ve şarkı sözlerinin kendisine ait olduğunu söyleyen Nihayet şöyle dedi:“15 Kasım’da ülkem KKTC’ye armağan etmiş olduğum bir klibim oldu ve bu klipte şarkının sözleri tamamen bana ait. Gazimağusalıyım ve Kıbrısımızın tanıtımını sanatsal olarak yapmak istedim. Bu klip özellikle Maraş’ın açılmasıyla gerçekleştirmek istediğim hayalimdi.Herhangi bir Dil, din ve ırk gözetmeksizin ki kliplerimde Ortadoğu ve Afrika’dan da dansçılar bizlere eşlik etti, sanatta kesinlikle bir ayrımcılığa karşıyım.”

Fişekle dünyaya mesaj

“Biliyorsunuz ki dünyada KKTC ye yer verilmiyor ve klibimde en çok konuşulan kısımda klibimin bitiş sahnesi burada havaya fişek atıyorum bu attığım fişekte dünya haritasında bizi fark etmeleri için bir “işarettir”.

Bunu özellikle vurgulamak istedim. Herhangi bir siyasi ideolojiye sahip değilim bir siyasi grup içinde de yer almadım. Tanınmamışlığımıza bir tepki olarak dünyanın bizi duyması için havaya bir işaret fişeği attım.”

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021, 02:22