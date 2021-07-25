Burnunu kırdılar

Suna ERDEN

Gönyeli’de meydana gelen ‘Zorla insan kaçırma, vahim zarar, şiddet kullanma tehdidi, ciddi darp’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Emam Hossain, Mohammed Abu Syed, Abdülbaki Morgül ve Melih İneci tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Polisin mahkemeye aktardığı iddiaya göre zanlılar, Belal Hossen’nin, “Sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımıyla ilgili konuşmak maksadıyla” kullanımlarında bulunan araca alıp başka bir yere götürdü ve darp etti.

Polisin mahkemeye aktardığına göre Girne anayolu üzerinde henüz tam olarak belirtilmeyen bir mevkide aralarında çıkan tartışmada henüz tespit edilemeyen zanlılardan biri Belal Hossen' in sağ gözüne ve burnuna yumruk vurup ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin çoklu kırılmasına sebep verip vahim ve bedensel zarara uğrattı.

Polis mesele ile ilgili olarak bir kişinin daha arandığını belirtti. Zanlıların yapılan şikayet üzerine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu da belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.