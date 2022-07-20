Burnunu kırdılar

Lefkoşa’da gece saatlerinde sokak ortasında yaşanan kavgada 4 kişi bir olup husumetli oldukları şahsı darp etti. Yaşanan mahalle kavgasında darp edilen isminin baş harfleri B.Y. (E-32) olan şahsın burnu kırıldı. Şikayet üzerine B.Y.’yi darp eden Eyüp Üzüm, Ahmet Üzüm, Emre Baysal ve Muhammed Baysal tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı, 4 zanlıdan 3’ünün sabıkası olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, kavga olayının 15 Temmuz 2022 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi. Polis, Eyüp Üzüm, Ahmet Üzüm, Emre Baysal ve Muhammed Baysal’ın B.Y. ile önce sözlü olarak tartıştıklarını belirtti. Polis memuru, 4 zanlının sözlü tartışmanın ardından B.Y.’yi ciddi şekilde darp ederek, burnunu kırdıklarını ifade etti. Zanlıların B.Y.’nin üzerindeki kıyafetleri de yırttıklarını açıklayan polis, şikayet üzerine 18 Temmuz tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, Eyüp Üzüm, Ahmet Üzüm ve Emre Baysal’ın benzer suçlardan sabıkası ve askıda davası bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıları sabıklarına göre teminata bağlarken, Eyüp Üzüm, Ahmet Üzüm ve Emre Baysal’ı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.

Muhammed Baysal ise 5 bin TL nakit teminat ve 50 bin TL’lik kefalet senediyle tutuklu yargılanmak üzere serbest bırakıldı.