Kormacit en gözde köy 

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak isimlendirilen Kıbrıslı Rum ve Maronitlerin sayısının 345’e yükseldiğini açıkladı.

Fotiu, Dipkarpaz’a yaklaşık 50, Sipahi’ye 10, Koruçam’a 260 ve Karpaşa’ya ise 25 gencin yerleştiğini belirterek KKTC’de ikamet eden bu kişilerin “çok zor koşullarda yıllar geçiren ve yerlerini terk etmeyen kahramanlar oldukları” yorumunda bulundu.

“Mahsurların” Rum hükümeti tarafından desteklenmeye devam edildiklerini ve BM aracılığıyla gıda yardımlarının da sürdüğünü ifade eden Fotiu, Karpaşa’da bir ve Koruçam’da da bir olmak üzere, biri Kıbrıslı Rum diğeri Maronit iki hemşirenin de kalıcı olarak sağlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Dipkarpaz’da mevcut Rum ana okul, ilkokul ve ortaokula da değinen Fotiu, KKTC makamlarının buradaki eğitim konusunda yarattıkları zorlukların devam ettiği iddia ederken 2023-2024 döneminde Koruçam’daki ana okul ve ilkokulun da faaliyete geçmesini hedeflediklerini ifade etti.

Fotiu ayrıca, 450 bin Euro ödenekle Koruçam’da futbol ve atletizm alanı yapılmakta olduğunu, Dipkarpaz’daki ortaokula ise futsal alanı yapılması için 80 bin Euro ayrıldığını sözlerine ekledi.