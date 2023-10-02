Yalova Spor Kulübü’nün genç takımında oynayan Mustafa Baran 15 yaşında hayatını kaybetti.

Baran’ın ölümü başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir tedavi gören Baran,bir hafta önce KKTC’den İstanbul’a sevk edilmişti. Baran’ın dün sabah yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

Yalova Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Genç takım futbolcularımızdan kardeşimiz, arkadaşımız Mustafa Baran’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Başta tüm ailesi olmak üzere tüm Yalova camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Mustafa” ifadeleri kullanıldı.