"Meclis'ten hiçbir beklentimiz yok”

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi yaklaşık 4 aylık bir aradan sonra dün törenle açıldı. Geçtiğimiz yasama yılında toplam 63 birleşim yapan meclisin yeni dönemde nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

Özellikle caydırıcılığını yitirmiş ceza yasalarının yenilenmesi, çevre, trafik kayıt dışılık, kaçak yaşam, uyuşturucu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılması ve yolsuzluk iddialarının araştırılarak yargının çalıştırılması gibi konularda Meclis’in ciddi bir çalışma göstermesi gerekiyor.

Ancak vatandaşlar, meclisin daha aktif bir çalışma göstereceğine inanmıyor. Diyalog muhabirinin “yeni dönemde meclisten beklentileriniz nelerdir?” şeklindeki sorusunu yanıtlayan vatandaşlar “Hiçbir beklentimiz yoktur. Siyasete güvenimiz kalmamıştır” diyerek yanıt verdi.

Ne dediler?..

Hüseyin Yenal

“Meclis 4 aylık tatilden sonra tekrar açıldı ancak benim meclisten hiçbir beklentim yoktur. Çünkü bir şey yapacaklarına dair umudum yoktur. Meclisin öncelikle bütün yasaları kökten değişmesi lazım çünkü bu yasalarla ve bu hükümetlerle hiçbir iş olmaz. Ülke siyasetine güvenmiyorum. Hiçbir devlet kurumu sistemli bir şekilde çalışmıyor.”

Cumhur Çekimser

“Meclis 4 aylık tatilden sonra açıldı ancak meclisten hiçbir beklentim yoktur. Lefkoşa’nın yolları sokakları ortadadır. Bu durumu kimse görmüyor mu? Hükümet “bizi dünya tanısın” diye tutturdu ancak yolu, suyu, parası, elektriği ve daha birçok şeyi olmayan bir ülkeyi nasıl tanısınlar? Mecliste 50 kişi çok fazladır ve 50 kişi bu devleti sömürüyor. Bir avuç insanız ve bence 25 milletvekili bile bu ülkeye fazladır. Ülke siyasetine hiçbir zaman güvenmiyorum ve seçimlere de gitmiyorum. Bir kızım var işe girmek istiyor ve başvuruya gitti. İlk sordukları soru torpiliniz var mı oldu. Torpilimiz yoksa boşuna uğraşmamamız oldu. Ben bunların neyine güveneyim?.”

Mustafa Pekson

“Meclis uzun tatilin sonrasında tekrar açıldı ancak benim meclisten hiçbir beklentim yoktur. Aynı hamam aynı tas devam ediyor. Meclisin öncelikli ilgilenmesi konuların başında ekonomik çalışmalar geliyor. Ülkede işçi kalmadı ve dışarıdan işçi geliyor. Bu insanlar da kazandıkları parayı dışarıya yolladığı için ada piyasasına para akmıyor. Bununla ilgili de çalışmalar yapmaları lazım. Siyasete hiç güvenmiyorum. Halk ve ülke yararına hiçbir çalışma yapmıyorlar.”

Mehmet Beysoydan

“ Hukuka saygısızlıkları, el altından istihdamları ve şovları devam edecek o yüzden meclisten hiçbir beklentimiz yoktur. Meclisin öncelikle halkın yararına yasa değişiklikleri yapmaları, alt yapılara önem vermeleri ve el altından istihdamları durdurmaları gerekiyor. Ülke siyasetine güvenmiyorum.”

Zeki Onuk

“Meclis 4 aylık tatilden sonra görece başladı ve onlardan beklentimiz görevlerini icra etmeleridir. Meclisin öncelikli ele alması gereken konular vardır ve bunların başında da ekonomi yönünden çalışmalar geliyor. Meclisten tek beklentimiz görevlerini yapmalarıdır.”

Serbay Bilal Gökbörü

“4 aylık tatilin ardından meclis açıldı. Beklentimiz çok ancak bir şey yapacaklarına dair umudumuz kalmadı. Halkın yararına olan yasaları yapmalarını bekliyoruz ancak onlar kendilerine göre çalışmalar yapıyorlar. Ülkedeki siyasete pek bir güvenim yoktur çünkü halkın yararına çalışmalar yapmıyorlar. Her şeyi kendileri ve çevresindekiler için yapıyorlar.”

Hüseyin Yücebay

“4 aylık tatilin ardından meclis açıldı ancak bu aritmetikle meclisten hiçbir beklentimiz yoktur. Çoğunluk ellerindedir ve ne isterlerse onu yapacaklar ayrıca halkın yararına bir çalışma yapmayacaklar ki bunu da bu güne kadar yaptıkları çalışmalardan gördük. Ülke siyasetine kesinlikle güvenmiyorum. Ömrümüz bunlarla geçti ve ne olduğunu gördük.”

Hasan Anday

“Meclis 4 aylık tatilden sonra açıldı ve ekonomik yönden ayrıca Kıbrıs meselesi konusunda doğru adımlar atılmasını bekliyoruz. Öncelikli konular bunlar olması lazım. Ülke siyasetine güvenmiyorum çünkü siyasiler kendi iradelerini yansıtmıyor ayrıca halk için bir çalışma yapmıyorlar.”

Hasan Boyacı

“Meclis 4 alık tatilin ardından açıldı ancak meclisten hiçbir beklentimiz yoktur. Hiçbir icraatları yoktur. Meclisin öncelikle halkın ekonomik sıkıntılarına yönelik çalışmalar yapmaları gerekiyor. Ne meyveye ne temel ihtiyaçlara halk erişemiyor. Ülke siyasetine güvenmiyorum çünkü bu memlekette siyaset yoktur yeme içme vardır.”

Tolgay Avlamaz

“4 aylık tatilin ardından meclis açıldı ancak bir şey yapmayıp sadece oturdukları veya sadece kavga ettikleri için herhangi bir beklentimiz yoktur. Hiçbir soruna çare buldukları yok sadece oturup yiyip içip konuşuyorlar. Meclisin önceliği pahalılık ve ekonomik yönde çalışmalar olmalıdır. Ülke siyasetine güvenmiyorum çünkü çıkıp yalanlarıyla halkı kandırmaya çalışıyorlar.”