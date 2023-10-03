Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

KKTC gerçeğine daha da sahip çıkarak, güçlendirmek için Meclis çatısı altında yapılacak çalışmaların önemine işaret eden Tatar, “KKTC tanınmadan, KKTC kabul edilmeden artık Kıbrıs’ta ve bölgede barışın istikrarı da mümkün değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılının açılış töreni ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İlk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılının bugün başladığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, törene katılan herkese teşekkür etti.

Milli davada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet ve Türkiye’nin yürüttüğü müşterek milli siyasetin yanında olduğunu söyleyen Töre, “iki devletli çözüm olursa olur, olmazsa KKTC’nin kendi devleti var. Cumhuriyet Meclisi burada” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en yüce iradesinin Meclis'te temsil edildiğini kaydeden Töre, devletin varlığını, bağımsızlığını, halkın egemenliğini koruyacaklarına dair ant içtiklerini hatırlattı. Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı milli dava konusunda desteklediklerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, Mecliste bugüne kadar hizmet etmiş herkese teşekkür etti.

Meclis çatısı altında bugüne kadar büyük mücadeleler verildiğini, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı egemenliği, hürriyeti ve onurlu yaşamı için çok zor şartlarda çalıştığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu yıl KKTC’nin kuruluşunun 40. yılını kutlayacağını anımsattı.

Kıbrıs Türk halkının önemli aşamalardan geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, milli dava adına yürütülen yeni siyaset yani Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi müzakerelere geçilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhalefetin elbette farklı düşünebileceğini ama bu ülkenin geleceği ve gençliğin bekası için bütün bu uluslararası müzakere ve temasların bu temelde yürütülmesinin artık yaşamsal bir noktaya geldiğini belirtti. Tatar, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamaların artık bu siyasetin daha da kökleştiğini gösterdiğini söyledi.