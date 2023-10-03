Teknoloji doğru kullanılmalı

KKTC’nin “Siber Dayanıklılığının” artırılması amacıyla Bilişim Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından organize edilen “Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi”nin ilki dün düzenlendi.

Lefkoşa Grand Pasha Otel’de düzenlenen eğitimin açılış konuşmaları, BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Türkiye Bilişim Derneği (TDB) Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı tarafından yapıldı.

BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük konuşmasında, çok uzun yıllardan beri kurulan ilişkiler sonucunda önemli bir protokole imza attıklarını ve ilk etkinliklerini düzenleme imkanı bulduklarını kaydetti.

Yaşamak ve iletişim kurmak adına olmazsa olmaz bir duruma gelen iletişim araçlarının önemine dikkat çeken Bürüncük, internet alt yapısının güçlendirilerek verilerin güvenli bir şekilde tutulması ve paylaşılmasının önemine değindi.

Daha önce düzenledikleri eğitimlere de değinin Bürüncük, siber eğitimler düzenleyerek teknolojinin gelişmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Aktepe: Büyük vizyon sahibi olunacak

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de konuşmasında, Türkiye’de 52 yıl boyunca mutlu süreç yaşadıklarına dikkat çekerek, bunun işbirliği ve ortak akıl olma becerilerine bağladıkların söyledi.

Bilişim teknolojilerinin bilgi toplumu yaratacağını ve hukuk çalışma gurubu oluşturarak büyük bir vizyon sahibi olunacağını dile getiren Aktepe, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Arıklı: Bilişim Adası olma yönünde çalışacağız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da konuşmasında, yapay zekanın önemine değindi ve doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda Ankara'da önemli temaslarda bulunduğunu anlatan Arıklı, adanın bilişim adası olma yönünde yapılacak çalışmaların önemine değindi.

Açılış konuşmaların ardından plaket takdimi yapıldı ve eğitme geçildi.

