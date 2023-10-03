Grev değil eylem

Emir ERTORUN

Ülke genelindeki bazı okullarda "öğleden sonraları derse girmeme eylemi" başlatan, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa’da Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi önünde basın açıklaması yaparak eylem gerekçelerini paylaştı.

KTOEÖS, eylemlerin, grev olmadığını ve okullarda dönüşümlü yapılacağını, okulların da günlük açıklanacağını, örneğin dün sabah okullarda ders yapıldığını ancak öğleden sonra 19 okulda eylem yapılacağını belirtti ve sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı ve bakanın olacağını savundu.

Öğretmenlerin de katıldığı basın açıklamasında konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, özelde bu okulda genelde de tüm okullarda yaşanan sorunları ve neden eylemde olduklarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın, hiçbir hazırlık yapmadan tam gün eğitime geçtiğini, “ben yaparım olur” mantığıyla hareket ettiğini savunan Eylem, mevcut tam gün eğitim denen hareketin eğitimde kaos yaratacağını, güvenlik, beslenme sorunu yarattığını anlattı.

Bunun, öğretmene ve sendikaya karşı dayatma olduğunu öne süren Eylem, öğretmenin kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Basın açıklaması yaptıkları Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi'nde bekçi, bahçe kapısı, çocukların oturacağı yer, ağaç, gölge yani dinlenecek yer ve güvenlik olmadığını ifade eden Eylem, okulda 500 öğrenci ama küçük bir kantin bulunduğunu, ayrıca maddi durumdan dolayı çocukların aç kalacağını kaydetti.

Öğretmenlerin çocuklara destek verdiğini anlatan Eylem, okulun altyapısının eksik olduğunu, soyunma odası, kâğıt, internet gibi eksikler gördüklerini belirtti.

Sınıflar yetersiz ve kalabalık…

Sınıfların yetersiz ve kalabalık olduğunu da ifade eden Eylem, verimli bir eğitim verilemediğine işaret etti. Eylem, velilerden de öğrencilerin aç kalacağı ve güvenlik riskine karşı dikkat çeken sendikaya destek verilmesini istedi.

Eylem, bu şartlarda tam gün eğitimin doğru olmadığını ancak yeterli altyapı donanım yapılırsa tam gün eğitme geçilebileceğini ifade ederek, bunun dışındakinin “dayatma” olduğunu savundu.

Bugün hangi okullarda eylem var?

Eylem, bugün öğleden sonra eylemde olacak okulları şöyle sıraladı:

“Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Osman Örek Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Mağusa Türk Maarif Koleji, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Oğuz Veli Ortaokulu, Girne Turizm Meslek Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Meslek Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi.”